Focus sur la tuberculose au club 44 à La Chaux-de-Fonds

L’innovation au service du bien commun : Véronique Suttles, médecin spécialiste des maladies infectieuses, travaille sur une nouvelle technologie pour diagnostiquer la tuberculose. Elle donne une conférence jeudi soir au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. Cette maladie infectieuse reste l’une des plus meurtrières au monde. Elle tue chaque année près de 1,3 million de personnes, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La tuberculose touche spécialement les pays pauvres et les jeunes. Son diagnostic reste lent, complexe et souvent inaccessible. Véronique Suttles et son équipe ont décroché une bourse européenne de 10 millions d’euros sur cinq ans pour mener ces recherches. Leur pari : rendre le diagnostic de la tuberculose accessible à tous avec une « simple sonde d’échographie reliée à un téléphone portable » et sans laboratoire.

« Tuberculose : l’innovation au service du bien commun » c’est l’intitulé de la conférence que donne Véronique Suttles jeudi à 20h15 au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. /sma