Guillaume Thorens nommé ingénieur communal de Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel a choisi son nouvel ingénieur communal. Elle annonce ce mardi, la nomination de Guillaume Thorens au poste d'ingénieur communal et de chef du Service des infrastructures, de l'environnement et de l'énergie. Il entrera en fonction le 1er janvier 2026, succédant ainsi à Antoine Benacloche qui prendra sa retraite fin décembre après plus de 31 ans de service.

Guillaume Thorens n'est pas un nouveau venu dans l'administration communale. Entré à la Ville en 2018, il occupait jusqu'à présent la fonction d'ingénieur communal adjoint. Ingénieur civil diplômé de l'EPFL, spécialisé en hydraulique et en énergie, il a contribué à de nombreux projets majeurs et au développement stratégique des infrastructures de la ville durant ses sept années à ce poste.





Un service stratégique

Dans ses nouvelles fonctions, Guillaume Thorens sera responsable de la gestion d'un service regroupant les infrastructures, les réseaux, la voirie, ainsi que les enjeux énergétiques et environnementaux. Il dirigera une équipe de plus d'une centaine de collaboratrices et collaborateurs. Parmi les projets d'envergure qu'il accompagnera figurent la transformation en cours de la station d'épuration de la Ville (STEP) et le déploiement du chauffage à distance (CAD) piloté par Viteos.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre d'une récente réorganisation des dicastères de l'administration communale. Le Service des infrastructures, de l'environnement et de l'énergie fait désormais partie du nouveau Dicastère du développement durable, des infrastructures et de la sécurité (DDIS), dirigé par Johanna Lott Fischer.





Fin d'une carrière exemplaire

Le départ d'Antoine Benacloche marque la fin d'une carrière de plus de trois décennies au service de la Ville de Neuchâtel. Le Conseil communal salue « son expertise, son sens du service public et son engagement sans faille qui ont laissé une empreinte durable sur la commune ». Il le remercie chaleureusement pour son investissement et lui souhaite une excellente retraite. Le poste d'adjoint de l'ingénieur communal sera prochainement mis au concours. /comm-mlm