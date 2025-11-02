Un livre pour aider les candidats dans leur quête d’emploi

Annalisa von Grünigen met toute son expérience en recrutement dans son premier ouvrage sorti en octobre. La spécialiste originaire de Malleray analyse un marché du travail en mutation.
Télétravail, congés sabbatiques ou encore aménagement des horaires : le monde du travail est en pleine évolution. Ces changements, Annalisa von Grünigen les connait bien. La spécialiste en recrutement originaire du Jura bernois a fait de l’analyse des collaborateurs, et plus précisément des demandeurs d’emploi, sa spécialité en devenant directrice d’une entreprise active dans le recrutement. Forte de quinze années d’expérience à travers toute la Suisse romande, elle publie son tout premier ouvrage intitulé « Trouvez le job qui vous ressemble ! » aux Editions 41 des Presses polytechniques et universitaires romandes.
Annalisa von Grünigen : « Mon rôle, c'est de faire le lien entre un candidat et une entreprise et de les faire se rejoindre. »
Au cours des treize chapitres qui composent son livre, Annalisa von Grünigen décortique comment trouver sa voie, comment mettre en avant son parcours atypique, quelles sont les clés pour présenter un bon CV, personnaliser sa lettre de motivation ou encore négocier son salaire. Forte d’environ 2’500 entretiens menés depuis 2008, elle reconnait « voir tout le temps les mêmes erreurs ».
Sa connaissance du milieu lui permet également de « voir que le monde du travail évolue vite ». Les codes ont changé. Certains recruteurs en sont même venus à adapter leurs pratiques en faisant appel à l’intelligence artificielle pour trouver leurs futures forces vives. Naturellement, les candidats en font de même, sans parfois tenter de le dissimuler. « On voit quand une personne utilise ChatGPT », sourit-elle. Elle conseille donc de « refaire un peu de mise en page », et pour les plus persévérants qui n’hésitent pas à téléphoner pour faire le suivi de leur candidature, « si vous avez le recruteur au bout du fil, profitez-en pour vous vendre et essayer de décrocher un entretien ». /vfe