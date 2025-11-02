Un livre pour aider les candidats dans leur quête d’emploi

Au cours des treize chapitres qui composent son livre, Annalisa von Grünigen décortique comment trouver sa voie, comment mettre en avant son parcours atypique, quelles sont les clés pour présenter un bon CV, personnaliser sa lettre de motivation ou encore négocier son salaire. Forte d’environ 2’500 entretiens menés depuis 2008, elle reconnait « voir tout le temps les mêmes erreurs ».

Sa connaissance du milieu lui permet également de « voir que le monde du travail évolue vite ». Les codes ont changé. Certains recruteurs en sont même venus à adapter leurs pratiques en faisant appel à l’intelligence artificielle pour trouver leurs futures forces vives. Naturellement, les candidats en font de même, sans parfois tenter de le dissimuler. « On voit quand une personne utilise ChatGPT », sourit-elle. Elle conseille donc de « refaire un peu de mise en page », et pour les plus persévérants qui n’hésitent pas à téléphoner pour faire le suivi de leur candidature, « si vous avez le recruteur au bout du fil, profitez-en pour vous vendre et essayer de décrocher un entretien ». /vfe