La transmission des savoirs au cœur du Dies Academicus

L’Université de Neuchâtel a tenu son traditionnel Dies Academicus ce samedi à l’Aula des Jeunes ...
La transmission des savoirs au cœur du Dies Academicus

L’Université de Neuchâtel a tenu son traditionnel Dies Academicus ce samedi à l’Aula des Jeunes Rives. Quatre doctorats honoris causa ont été remis, alors que le recteur Kilian Stoffel dirigeait cette manifestation pour la dixième et dernière fois.

Kilian Stoffel, recteur de l'Université de Neuchâtel, a dirigé son derniers Dies Academicus. Kilian Stoffel, recteur de l'Université de Neuchâtel, a dirigé son derniers Dies Academicus.

« Abracadabra ! » C’est par cette formule magique que le recteur de l’Université de Neuchâtel Kilian Stoffel a ouvert le Dies Academicus ce samedi matin. Une volonté assumée pour celui qui dirigeait la manifestation pour la dixième et dernière fois, un an après avoir annoncé… qu’il animait déjà sa dernière fois. Un retour « magique » donc. Il faut dire qu’entre-temps, l’équipe actuelle du rectorat a accepté de prolonger son mandat d’un semestre afin d’assurer la transition avec Deniz Gyger Gaspoz, qui prendra ses fonctions de rectrice au 1er février 2026.

C’est sur le thème de « l’art de transmettre » que les allocutions se sont orientées ce samedi matin, alors que le rectorat est en pleine transmission de dossiers. Les transmissions des savoirs universitaires se font depuis des siècles, par des discussions notamment. Et comme l’a souligné Kilian Stoffel, « c’est quelque chose qui est très humain, très relationnel et il y a toujours un petit peu de magie autour de ces interactions humaines ». Quelque 400 personnes étaient présentes pour assister à la manifestation.

Kilian Stoffel : « [Diriger le Dies Academicus], ça reste assez émotionnel. »

Ecouter le son

Lors de ce 80e Dies Academicus, quatre doctorats honoris causa ont été remis. Ils ont distingué les travaux de la spécialiste des migrations et relations interculturelles Zahra Banisadr, bien connue dans le domaine à Neuchâtel ; le professeur spécialiste du droit privé et ancien professeur de l’Université de Neuchâtel, Thomas Probst ; ainsi que le professeur allemand de management Andreas Georg Scherer. Venue des Etats-Unis, la professeure de psychologie Tahira Michelle Probst a également reçu la distinction pour ses travaux concernant les causes de stress économiques sur la santé, la sécurité et la performance des employés. Ses recherches portent notamment sur les insécurités liées au travail. Par exemple avec « le développement de l’intelligence artificielle : des personnes se demandent comment cela va affecter leur travail, leur rôle ou leurs tâches, et même si leur poste existera toujours dans le futur. »

Tahira Probst : « Il y a beaucoup de causes de stress sur un lieu de travail. »

Ecouter le son

Tahira Probst a aussi apprécié sa venue à Neuchâtel et le thème choisi pour ce Dies Academicus. « Une grande partie de mes recherches met en relation la théorie et la pratique, et comment nous pouvons transmettre le travail que nous faisons dans notre tour d’ivoire dans le monde réel. » /swe

« C’est un honneur incroyable. C’était inattendu et je suis heureuse d’être ici dans votre belle ville et université. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un quart de siècle pour le Théâtre du Passage

Un quart de siècle pour le Théâtre du Passage

Région    Actualisé le 01.11.2025 - 10:00

Une aide pour que les ainés obtiennent leurs prestations complémentaires

Une aide pour que les ainés obtiennent leurs prestations complémentaires

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 16:50

La CortaBlue race s’ouvre aux enfants

La CortaBlue race s’ouvre aux enfants

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 16:24

Situation rétablie sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Situation rétablie sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 16:39

Articles les plus lus

Quatre faux policiers interpellés

Quatre faux policiers interpellés

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 12:40

La CortaBlue race s’ouvre aux enfants

La CortaBlue race s’ouvre aux enfants

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 16:24

Situation rétablie sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Situation rétablie sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 16:39

Une aide pour que les ainés obtiennent leurs prestations complémentaires

Une aide pour que les ainés obtiennent leurs prestations complémentaires

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 16:50

Quatre faux policiers interpellés

Quatre faux policiers interpellés

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 12:40

Un bain de jouvence pour la piscine des Combes ?

Un bain de jouvence pour la piscine des Combes ?

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 14:15

La CortaBlue race s’ouvre aux enfants

La CortaBlue race s’ouvre aux enfants

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 16:24

Situation rétablie sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Situation rétablie sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 31.10.2025 - 16:39