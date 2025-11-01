La transmission des savoirs au cœur du Dies Academicus

« Abracadabra ! » C’est par cette formule magique que le recteur de l’Université de Neuchâtel Kilian Stoffel a ouvert le Dies Academicus ce samedi matin. Une volonté assumée pour celui qui dirigeait la manifestation pour la dixième et dernière fois, un an après avoir annoncé… qu’il animait déjà sa dernière fois. Un retour « magique » donc. Il faut dire qu’entre-temps, l’équipe actuelle du rectorat a accepté de prolonger son mandat d’un semestre afin d’assurer la transition avec Deniz Gyger Gaspoz, qui prendra ses fonctions de rectrice au 1er février 2026.

C’est sur le thème de « l’art de transmettre » que les allocutions se sont orientées ce samedi matin, alors que le rectorat est en pleine transmission de dossiers. Les transmissions des savoirs universitaires se font depuis des siècles, par des discussions notamment. Et comme l’a souligné Kilian Stoffel, « c’est quelque chose qui est très humain, très relationnel et il y a toujours un petit peu de magie autour de ces interactions humaines ». Quelque 400 personnes étaient présentes pour assister à la manifestation.