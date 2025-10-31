La CortaBlue race s’ouvre aux enfants

La CortaBlue Race veut séduire les jeunes. La course de caisses à savon se tient ce samedi sur le chemin pentu, sinueux et truffé d’obstacles à travers les vignes, qui mène du haut du village jusqu’au Petit-Cortaillod. Une quarantaine d’équipes participera à cette compétition folklorique. Comme chaque année, les feux bleus (pompiers, policiers, ambulanciers) seront présents dans l’aire d’arrivée pour diverses démonstrations. Des vols en hélicoptère seront également proposés avec Heli-Lausanne, et l’éco-explorateur Raphaël Domjan et Simon Wandeler, ancien athlète de wingsuit, feront un saut en parachute. Géraldine Fasnacht, athlète de sports extrêmes comme le base-Jump ou le wingsuit, sera également présente pour dédicacer son livre. Si la météo le permet, le public pourra admirer le dirigeable du quadruple champion du monde Jacques Antoine Besnard.

L’invité d’honneur de la manifestation cette année sont les Secours Alpin Suisse. Ils proposeront une démonstration de leur travail avec leurs chiens de recherche.





Donner des étoiles dans les yeux aux enfants

Nouveauté cette année : les petits pourront aussi prendre place dans une caisse à savon. Deux manches de démonstration pour les enfants âgés de 7 à 14 ans se tiendront en matinée. « Ce sera un départ en douceur, puisqu’il n’y a que quatre équipes inscrites », explique Daniel Enggist président de l’association organisatrice, Cortableu. « C’est 10% comparé aux adultes, puisqu’on a environ 40 équipes d’adultes », un nombre assez stable au fil des éditions.