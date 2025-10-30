Martine Rebetez distinguée par le Prix de l’Institut neuchâtelois 2025

Une carrière dédiée au climat et à la transmission du savoir. Le samedi 8 novembre à 18h, le Prix de l’Institut neuchâtelois 2025 sera remis lors d’une cérémonie publique au Château de Boudry. Spécialiste des changements climatiques et de leurs conséquences, la professeure Martine Rebetez transmet ses connaissances aussi bien dans le cadre universitaire qu’au grand public. Elle collabore avec les milieux du tourisme, de la viticulture, de la foresterie et de l’aménagement urbain afin de faciliter leur adaptation aux effets du réchauffement, de la diminution de l’enneigement et de l’irrégularité des précipitations.

Originaire d’Oron-la-Ville dans le canton de Vaud, elle a étudié la géographie et la climatologie aux Universités de Lausanne, Zurich et Salford. Aujourd’hui professeure ordinaire de climatologie appliquée à l’Université de Neuchâtel et à l’Institut fédéral WSL, Martine Rebetez a également enseigné à Lausanne, Genève et à l’EPFL. Auteure de nombreuses publications scientifiques, elle a également écrit de nombreux articles et livres pour le grand public, notamment Les Saints de glace, Saint Médard et les autres (1986) et Le Climat des Romands (1993, avec Christine Barras), consacrés à la perception du climat.

Son best-seller La Suisse se réchauffe (2002), publié dans la collection « Le Savoir suisse », a été réédité plusieurs fois et traduit en allemand et en italien. Pour les 20 ans de la collection, une cinquième édition entièrement renouvelée est parue en 2022 chez EPFL Press.

La cérémonie du 8 novembre comprendra également la remise des Prix des Lycées et du Centre de formation professionnelle neuchâtelois, ainsi qu’une laudatio prononcée par le Professeur Jean-Marie Grether, vice-recteur de l’Université de Neuchâtel. La soirée se clôturera par un apéritif à 19h30. /comm-ero