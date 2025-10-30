Les salaires ont légèrement augmenté en 2025 en Suisse

Les salaires ont légèrement augmenté en Suisse en 2025. La hausse moyenne des salaires effectifs ...
Les salaires ont légèrement augmenté en 2025 en Suisse

Les salaires ont légèrement augmenté en Suisse en 2025. La hausse moyenne des salaires effectifs s'élève à 1,2%, contre 2,1% en 2024 et 2,5% en 2023.

Les salaires effectifs ont progressé en moyenne de 1,2% en Suisse en 2025, selon l’OFS, avec des hausses plus marquées dans la construction et les activités financières. (Photo d'illustration : BNS). Les salaires effectifs ont progressé en moyenne de 1,2% en Suisse en 2025, selon l’OFS, avec des hausses plus marquées dans la construction et les activités financières. (Photo d'illustration : BNS).

Les salaires ont continué de progresser en Suisse en 2025, mais à un rythme nettement plus modéré que les années précédentes, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) ce jeudi. Les syndicats ont convenu une augmentation moyenne de 1,2% des salaires effectifs, contre 2,1% en 2024 et 2,5% en 2023. Cette hausse a été répartie à hauteur de 0,4% à titre individuel et de 0,9% à titre collectif.

Au total, un peu moins de 600'000 personnes sont concernées par des accords sur les salaires effectifs. Si on tient compte du renchérissement de 0,2% prévu pour 2025, la progression des salaires réels est de 1%.

La construction est le secteur où la hausse est la plus marquée (+1,7%). Elle intervient dans un contexte tendu cette année. Les travailleurs de la construction ont fait grève à plusieurs reprises, revendiquant des meilleures conditions de travail dans ce secteur menacé par la pénurie.

Viennent ensuite les activités financières et d'assurance (+1,6%), l'enseignement (+1,5%), les transports et l'entreposage (+1,5%) et la santé humaine et action sociale (+1,2%).


Hausse de 1% des salaires minimaux

Les salaires minimaux ont aussi connu une hausse en 2025. Ils ont augmenté de 1%, contre 2% l'année dernière. Près de 1,8 million de personnes bénéficient d'une CCT incluant des clauses normatives sur les salaires minimaux.

La hausse est spécialement marquée dans les activités de services administratifs et de soutien ainsi que la blanchisserie-teinturerie, la coiffure, les soins de beauté et les activités financières et d'assurances (+1,6%). Une hausse de 1,1% a été enregistrée dans l'hébergement et la restauration et de 0,8% dans l'industrie manufacturière et la construction.


 

