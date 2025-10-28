Le mot fusion réapparait à Boudry

Une motion transpartisane a été acceptée lundi soir au Conseil général pour étudier l’opportunité d’une fusion avec Cortaillod. Mais l’idée ne fait pas l’unanimité. Le PLR a partagé son scepticisme.
Est-il pertinent de relancer les discussions sur une fusion entre Boudry et Cortaillod ? La réponse est oui pour le Conseil général de Boudry… Mais un oui quelque peu timoré. Le législatif a accepté lundi soir par 22 voix contre 11 et sept abstentions une motion transpartisane en ce sens, deux ans après l’échec dans les urnes du projet Basse-Areuse. A l’époque, la campagne avait été particulièrement tendue à Boudry. La première signataire de la motion, la socialiste Cécile Rais est consciente de la sensibilité politique du sujet dans sa commune. Il faut y aller pas à pas. « Il ne s’agit pas dans un premier temps de relancer la fusion, mais d’étudier l’idée. »
Cécile Rais : « On pense qu’il faut battre le fer quand il est encore chaud. »
Le 26 novembre 2023, la population de Milvignes refusait le projet de fusion de Basse-Areuse. À l’inverse, Boudry disait oui à plus de 65% et Cortaillod à plus de 62%. En partant de ces résultats, un mariage avec Cortaillod est cohérent aux yeux de Cécile Rais. « Géographiquement, il y a énormément de choses à partager. On a également cet indice fort de cette première votation et c’est pour cela qu’on relance cette idée. »
« Nous sommes en discussion avec le PS de Cortaillod qui réfléchit aussi à l’opportunité ou pas de se lancer. »
Le PLR toujours divisé sur la question
La motion transpartisane n’a pas emballé plus que ça les autres partis. Tant les Verts que les libéraux-radicaux ont laissé la liberté de vote à leurs membres. C’est au PLR que le scepticisme est le plus prononcé. « Les avis sont mitigés », comme l'a relevé son chef de groupe au Conseil général, Delio Musitelli. « La fusion de Basse-Areuse avait déjà créé une fracture au sein du PLR de Boudry. Les mêmes personnes qui étaient opposées à la fusion le sont toujours ».
Delio Musitelli : « N’aurait-il pas été plus adéquat de faire des démarches en parallèle avec Cortaillod plutôt que de démarrer nous de notre côté tout seul ? »
Cette remarque Cécile Rais la partage. La socialiste de Boudry a reconnu qu’il aurait été plus opportun que le Conseil général de Cortaillod se prononce sur un texte identique simultanément, surtout qu’il était également réuni lundi soir.
Reste que la porteuse de cette motion est satisfaite du résultat. « Je peux toutefois concevoir qu’une partie des membres du Conseil général qui étaient déjà présents lors de la précédente législature sont peut-être un peu fatigués. Mais il y a aussi de nouveaux élus qui ont envie d’aller de l’avant et qui pensent qu’une fusion, c’est le bon chemin à prendre pour une Commune comme Boudry. »
Cécile Rais : « Boudry se doit de grandir et d’avoir un poids un peu plus grand au niveau des discussions cantonales. »
En cas de fusion, Boudry et Cortaillod deviendraient la 5e commune du canton avec plus de 11'000 habitants. /jpp