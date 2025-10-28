Le mot fusion réapparait à Boudry

Cette remarque Cécile Rais la partage. La socialiste de Boudry a reconnu qu’il aurait été plus opportun que le Conseil général de Cortaillod se prononce sur un texte identique simultanément, surtout qu’il était également réuni lundi soir.

Reste que la porteuse de cette motion est satisfaite du résultat. « Je peux toutefois concevoir qu’une partie des membres du Conseil général qui étaient déjà présents lors de la précédente législature sont peut-être un peu fatigués. Mais il y a aussi de nouveaux élus qui ont envie d’aller de l’avant et qui pensent qu’une fusion, c’est le bon chemin à prendre pour une Commune comme Boudry. »