La Sagne : de la Société d’instruction mutuelle au « musée de tous les musées »

Un « musée de tous les musées », c’est ainsi que la conservatrice Esabeau Soguel décrit le Musée régional de La Sagne. Cette année, l’institution célèbre les 100 ans de son installation dans ses locaux actuels avec une exposition anniversaire intitulée « 100 ans en lumière ». Elle sera inaugurée le 1er novembre. Comme l’histoire du musée est étroitement liée à celle du village, les deux sont mises à l’honneur.

Création de la SIM

L’histoire commence quelques décennies plus tôt, en 1867 avec la création de la Société d’instruction mutuelle. Grâce à des cours de langues (française et allemande) et d’arithmétique, des conférences et des excursions, la SIM entend instruire la population sagnarde.

Dans le même ordre d’idée, ses fondateurs collectionnent aussi divers objets. Anciens livres, antiquités, outils d’artisanat, tableaux, animaux empaillés, objets ethnographiques ou pièces d’horlogerie deviennent la base des collections du Musée régional de la Sagne. Une diversité de pièce qui se trouve rapidement à l’étroit dans l’armoire installée dans la salle d’attente du médecin du village.

Un nouveau bâtiment

Dans les années 1880, la SIM a besoin d’espace, mais ses sollicitations auprès des autorités communales d’alors restent lettre morte. En avril 1922, la situation se débloque grâce à une votation populaire. Le village dit oui à la construction d’un bâtiment qui regrouperait notamment le bureau communal, une salle de gymnastique et surtout le musée. En 1925, la Société d’instruction mutuelle installe ses collections dans les étages supérieurs du nouvel édifice.