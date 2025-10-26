La Sagne : de la Société d’instruction mutuelle au « musée de tous les musées »

Nées dans une armoire à la fin du XIXᵉ siècle, les collections du futur Musée régional de La Sagne se sont vite trouvées à l’étroit. L’institution retrace, à travers une exposition, les 100 ans de son installation dans ses locaux actuels.

Ce livre, qui fera office de journal, a été acheté par un Sagnard en 1756. C'est le premier objet à entrer dans les collections de la Société d'instruction mutuelle, fondatrice du Musée régional de La Sagne. Ce livre, qui fera office de journal, a été acheté par un Sagnard en 1756. C'est le premier objet à entrer dans les collections de la Société d'instruction mutuelle, fondatrice du Musée régional de La Sagne.

Un « musée de tous les musées », c’est ainsi que la conservatrice Esabeau Soguel décrit le Musée régional de La Sagne. Cette année, l’institution célèbre les 100 ans de son installation dans ses locaux actuels avec une exposition anniversaire intitulée « 100 ans en lumière ». Elle sera inaugurée le 1er novembre. Comme l’histoire du musée est étroitement liée à celle du village, les deux sont mises à l’honneur.

Création de la SIM

L’histoire commence quelques décennies plus tôt, en 1867 avec la création de la Société d’instruction mutuelle. Grâce à des cours de langues (française et allemande) et d’arithmétique, des conférences et des excursions, la SIM entend instruire la population sagnarde.

Dans le même ordre d’idée, ses fondateurs collectionnent aussi divers objets. Anciens livres, antiquités, outils d’artisanat, tableaux, animaux empaillés, objets ethnographiques ou pièces d’horlogerie deviennent la base des collections du Musée régional de la Sagne. Une diversité de pièce qui se trouve rapidement à l’étroit dans l’armoire installée dans la salle d’attente du médecin du village.

Un nouveau bâtiment

Dans les années 1880, la SIM a besoin d’espace, mais ses sollicitations auprès des autorités communales d’alors restent lettre morte. En avril 1922, la situation se débloque grâce à une votation populaire. Le village dit oui à la construction d’un bâtiment qui regrouperait notamment le bureau communal, une salle de gymnastique et surtout le musée. En 1925, la Société d’instruction mutuelle installe ses collections dans les étages supérieurs du nouvel édifice.

Esabeau Soguel : « Ils vont se battre pendant presque 30 ans. »

Ecouter le son

En un siècle, le musée a connu des hauts et des bas. Dans les années 60, il est pratiquement à l’abandon. En 1976, l’Association de développement de La Sagne se saisit du dossier et l’institution est rouverte en 1982.

L’exposition « 100 ans en lumière, histoire du Musée de La Sagne » sera inaugurée le 1er novembre. Le public y découvrira l’histoire du village grâce à différents documents, dont celui signé du seigneur de Valangin qui exemptait de certaines taxes les personnes qui s’installaient dans cette vallée alors inconnue et réputée sauvage. L’histoire partage les vitrines avec les sciences naturelles, l’ethnographie, l’horlogerie, l’archéologie et les beaux-arts.

Découvertes

Le montage de cette exposition a été l’occasion pour la conservatrice de mener de véritables fouilles dans les combles du musée et d’en extraire quelques pépites : alligator, serpents et oiseaux empaillés, archives de la SIM, objets rapportés d’Afrique ou de Nouvelle-Calédonie.

« On a fait pas mal de découvertes, parfois surprenantes, parfois presque effrayantes. »  

Ecouter le son

Et c’est bien cette diversité, qui fait la spécificité du Musée régional de La Sagne, qui est exposée jusqu’à la fin de l’année 2026. Par souci d’instruction, les fondateurs de l’institution ont récolté des objets tous azimuts.

« On veut instruire sur le passé (…) et montrer le monde. » 

Ecouter le son

En plus de cette exposition temporaire, le Musée régional de La Sagne offre un spectacle son et lumière à la population. La façade de son bâtiment, à la rue du Crêt 103a, sera illuminée les 21 et 22 novembre dès 18h45. /cwi

L'appel à votation qui débouchera sur la construction d'un bâtiment pour abriter notamment le Musée régional de La Sagne. L'appel à votation qui débouchera sur la construction d'un bâtiment pour abriter notamment le Musée régional de La Sagne.


 

