Les skieurs suisses prêts à briller à nouveau

La saison de ski alpin s'ouvre ce week-end sur le glacier autrichien de Sölden. Les femmes s'élanceront samedi et les hommes dimanche pour les traditionnels géants d'ouverture. Après une année couronnée de succès pour les skieurs helvétiques, les attentes sont élevées. « On espère au moins une saison aussi bonne que l'année passée », confie Patrice Morisod, ancien entraîneur des équipes de Suisse et de France, désormais consultant pour la RTS. Les athlètes suisses ont bénéficié d'une excellente préparation. « Les conditions sur nos glaciers ont été parfaites », explique Patrice Morisod dans « La Matinale » ce vendredi.





Lara Gut-Behrami pour une dernière danse

Pour sa dernière saison, Lara Gut-Behrami semble prête à briller. « Elle a fait une carrière déjà exceptionnelle. Elle s'est fixé comme but ces Jeux olympiques », précise le Valaisan. Contrairement à l'an dernier, la Tessinoise prendra bien le départ à Sölden.

Les disciplines techniques avaient été le point faible des Suissesses la saison dernière. Michelle Gisin et Mélanie Meillard seront absentes pour cette première course, mais Camille Rast et Wendy Holdener devraient être au rendez-vous.

Quant à Michelle Gisin, qui a connu un hiver 2024/2025 très compliqué, elle se concentrera désormais uniquement sur les épreuves de vitesse (descente et super-G), délaissant le géant et le slalom.





Marco Odermatt toujours favori

Chez les hommes, les perspectives en géant sont excellentes avec Marco Odermatt, Loïc Meillard et Thomas Tumler. « Avec le numéro un, deux et quatre de la liste de forces du géant, on a vraiment des atouts incroyables », souligne Morisod. L'an dernier, le départ de saison avait été compliqué à Sölden. Loïc Meillard avait déclaré forfait pour des problèmes de dos et Marco Odermatt était sorti. Cette année, les deux piliers de l'équipe de Suisse semblent en pleine forme. Marco Odermatt qui a annoncé qu’il avait, parmi ses objectifs de la saison, l’ambition de remporter la descente de Kitzbühel. « Je pense qu’il est prêt », estime Patrice Morisod. Le Nidwaldien va plus se concentrer sur les disciplines de vitesse cet hiver, avec le risque d’être moins performant – toutes proportions gardées – en géant. Cela ouvre-t-il la porte à Loïc Meillard ? « C'est clair que pour le général de la Coupe du monde, je pense que Loïc sera certainement son candidat le plus sérieux », analyse le consultant ski alpin de la RTS.