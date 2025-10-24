Droits de douane : un plan d’action « bienvenu »

Des mesures jugées pragmatiques et bienvenues. La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie salue le plan d’action du Conseil d’Etat neuchâtelois, présenté jeudi, qui doit permettre de contrer les effets des droits de douane américains, fixés à 39% pour la Suisse depuis le 7 août. Le Canton de Neuchâtel, particulièrement exportateur, est touché de plein fouet par cette décision.

Pour aider les entreprises exportatrices à surmonter cette crise, le gouvernement propose de débloquer 7,9 millions de francs par le biais d’un amendement au budget 2026. Cette somme doit les aider à diversifier leurs marchés, à maintenir les projets de recherche et développement, à soutenir l’innovation ou encore à financer des formations pendant les périodes de RHT.

Pour Florian Németi, directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI), « c’est un paquet pragmatique qui est ciblé sur les besoins des entreprises ». Il rappelle qu’au-delà des droits de douane américains, « on a un contexte de crise qui s’est installé depuis 12 à 18 mois ». Florian Németi salue aussi la concertation en amont entre les partenaires concernés. À ses yeux, le choix de miser sur des aides ciblées se révèle pertinent. Pour le directeur de la CNCI, le défi des entreprises en temps de crise est de conserver les compétences dans leur giron « pour ne pas avoir un problème vraiment sérieux quand l’économie se met à repartir. » En ce sens, il juge utiles les efforts du Canton.