« Les Experts » : Quand l’heure d’hiver chamboule le sommeil des enfants

Le sommeil des enfants, c’est tout un art. Trouver le bon rythme, respecter les besoins de chacun et instaurer une routine du coucher apaisée n’a rien d’évident, surtout chez les plus jeunes. « Le rythme du sommeil se construit progressivement », explique Noée Pozzo. Dès la petite enfance, l’observation est essentielle : repérer les signes de fatigue – bâillements, agitation, regard dans le vide – permet de coucher l’enfant au bon moment, sans le forcer. Quant à “la bonne heure” du coucher, elle varie d’un enfant à l’autre. L’essentiel, selon l’experte, est de miser sur la régularité et de respecter le rythme biologique de l’enfant plutôt que l’horloge.

Le changement d’heure, lui, vient parfois bousculer ce fragile équilibre. Passer à l’heure d’hiver, c’est reculer d’une heure, et ce décalage suffit à perturber les repères des petits dormeurs. « Les enfants sont sensibles à la lumière et à la routine, c’est normal qu’ils aient besoin de quelques jours pour s’adapter », rassure Noée Pozzo. Son conseil : anticiper la transition en décalant progressivement l’heure du coucher et des repas, tout en conservant les repères familiers. Patience, cohérence et douceur : les maîtres-mots pour que toute la famille traverse ce changement sans trop de bâillements.