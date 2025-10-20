Des caravanes sacrifiées pour la H20

La Ville s’est alors approchée de l’association qui gère le camping pour expliquer la situation et trouver la meilleure solution. « Ça a été une très très grosse surprise », se souvient Chantal Coll, la coprésidente.

Trois possibilités ont été évoquées : le déplacement du camping aux Arêtes, le maintien sur le site actuel, mais avec une réduction de la voilure ou la disparition pure et simple.

L’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le printemps dernier est arrivée à la conclusion qu’il fallait rester au Bois-du-Couvent. Les discussions ont été animées, assure Chantal Coll.