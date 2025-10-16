Une médaille d’or neuchâteloise au Grand Prix du Vin suisse

Des lauriers pour un vin neuchâtelois. La cave Sandoz a décroché une médaille d’or à l’occasion du Grand Prix du Vin suisse mercredi soir à Berne. Au milieu des 3'062 vins des quelque 550 domaines présentés, la cuvée 2024 du domaine de La Coudre a terminé à la première place dans la catégorie Chasselas. Une récompense et un honneur pour le vigneron encaveur Patrick Sandoz : « C’est quand même la consécration. On est très fier d’avoir sorti un vin comme celui-là ».