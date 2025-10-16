Une médaille d’or neuchâteloise au Grand Prix du Vin suisse

Des lauriers pour un vin neuchâtelois. La cave Sandoz a décroché une médaille d’or à l’occasion du Grand Prix du Vin suisse mercredi soir à Berne. Au milieu des 3'062 vins des quelque 550 domaines présentés, la cuvée 2024 du domaine de La Coudre a terminé à la première place dans la catégorie Chasselas. Une récompense et un honneur pour le vigneron encaveur Patrick Sandoz : « C’est quand même la consécration. On est très fier d’avoir sorti un vin comme celui-là ».
Patrick Sandoz : « Être nominé était déjà une très belle chose, mais terminer premier est vraiment une consécration. »
Des médailles qui comptent
Au-delà de la reconnaissance de la qualité du produit, ce type de récompense entraîne une mise en avant bienvenue pour les caves primées. « Nous sommes connus à Neuchâtel, mais ça permet de gagner en visibilité au niveau suisse », souligne Patrick Sandoz. D’autant plus que le Grand Prix du Vin Suisse est « renommé et reconnu comme quelque chose de sérieux par le domaine de la restauration ou de la presse spécialisée », ajoute l’encaveur.
« Vigneron encaveur est un métier un peu ingrat. Alors ressortir premier avec un Chasselas, ça fait plaisir et ça donne le sourire. »
À noter enfin que le prix de la « cave suisse de l’année » est, lui, revenu pour la quatrième année consécutive à une institution valaisanne. C’est la Cave La Romaine, à Flanthey qui a été couronnée. /gjo