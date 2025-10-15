« Faites-nous rire » : Sortir au musée avec son enfant, c’est rock’n’roll pour Aude Bourrier

L’idée paraissait lumineuse sur le papier : un dimanche culturel, une immersion apaisée dans un musée de Bâle, main dans la main avec son fils de trois ans. C’est l’expérience vécue — et brillamment racontée — par Aude Bourrier, humoriste et autoproclamée « boss final des parents bobos ». Pour elle, l’amour de l’art commence dès le plus jeune âge. Avec un peu de pédagogie, beaucoup (trop) de bonne volonté et une foi inébranlable dans la culture, tout semble possible : allier plaisir et découverte, même avec un tout petit.

Enfin, sur le papier. Car sur le terrain, la visite s’est vite transformée en un sublime chaos : un savant mélange de tendresse, de course-poursuite et de réalisme parental brut. Entre les “C’est qui le monsieur tout nu ?” et les regards exaspérés des gardiens, Aude nous plonge dans la vraie vie au musée avec un enfant en bas âge — celle où l’art se contemple souvent… en mouvement.