Un doctorant de l’UniNE déconstruit les idées reçues sur la population carcérale

En 40 ans, le ratio entre personnes suisses et étrangères dans les prisons s’est complètement inversé. En 1984, plus de 70% des détenus étaient suisses, aujourd’hui, ils ne sont plus que 30% environ. De leur côté, les personnes étrangères représentent 72% de la population carcérale dans le pays.

Ces chiffres sont régulièrement brandis par l’extrême droite pour demander davantage de limitation dans les demandes d’asile. Ils ont récemment été utilisés par l’UDC lors du lancement de leur nouvelle initiative pour instaurer des contrôles systématiques aux frontières. Même le président américain, Donald Trump, a mobilisé ces pourcentages dans un discours devant l’ONU fin septembre.

Toutefois, pour le doctorant Luca Gnaedinger, qui conduit une thèse en géographie politique à l’Université de Neuchâtel (UniNE) depuis 2021, ces chiffres ne s’expliquent pas par le nombre de personnes étrangères ou par une augmentation de la criminalité. La thèse du chercheur démontre, au contraire, que ces chiffres sont le résultat de discriminations policières et judiciaires plus ou moins directes.