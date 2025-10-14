L’Aide suisse à la montagne soutient des projets neuchâtelois à hauteur de 78’000 francs

L’organisation soutient 28 projets issus des régions de montagne de 9 cantons pour un montant total de 1,5 million de francs en septembre.

L'Aide suisse à la montagne offre un soutien à hauteur de 1,5 million de francs dans 9 cantons en septembre. (Photo d'illustration : Aide suisse à la montagne.) L'Aide suisse à la montagne offre un soutien à hauteur de 1,5 million de francs dans 9 cantons en septembre. (Photo d'illustration : Aide suisse à la montagne.)

L’Aide suisse à la montagne alloue 78’000 francs dans le canton de Neuchâtel. Un soutien qui vise à « encourager la création de valeur et à la diversité économique des régions de montagne suisses », indique l’organisation dans son communiqué transmis mardi. Pas moins de 28 projets issus des régions de montagne de neuf cantons se sont vus allouer un soutien, pour un total de 1'481’000 francs en septembre. Les domaines concernés sont principalement l’agriculture (22 projets), le tourisme (5) et les arts et métiers (1). Les projets sont sélectionnés par un comité composé de trois experts bénévoles et d’un membre du Conseil de fondation. /comm-mlm


 

