L’Acte 2 entre en scène

L’argent étant le nerf de la guerre, le café doit aider à payer les charges fixes et certaines créations. C’est pourquoi il sera tenu par des bénévoles au moins jusqu’à fin 2026 et ouvert tous les jours de 11h à 20h, sauf le dimanche. L’idée est aussi de travailler avec des commerçants de la région et proposer des produits du coin. « On pourra faire l’apéro et grignoter, mais on ne fait pas restaurant », tient à préciser la nouvelle équipe gérante.

Les travaux, commencés il y a quatre mois, arrivent à leur terme. Le coût du chantier s’élève à environ 250'000 francs, une somme largement réduite grâce à l’engagement des bénévoles, mais aussi de nombreux artisans qui ont fait un geste, explique avec reconnaissance Claude Moulet. Et la transformation est telle que les habituées auront de la peine à reconnaitre les lieux, promet le directeur de l’Acte 2. « Il y aura une cuisine, une loge avec douche et toilettes, les gradins sont refaits. Le but, c’est d’avoir un espace professionnel modulable. »