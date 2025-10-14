L’Acte 2 entre en scène

L’ancien théâtre Tumulte à Peseux s’est offert une cure de jouvence et change de nom. Les locaux ont été complètement rénovés et le concept revu pour en faire un lieu de rencontre et de partage à usages multiples. L’ouverture est prévue le 23 octobre.
L'équipe à la tête de l’Acte 2. De gauche à droite : Georges Barthoulot, responsable technique, Pietro Falce, directeur adjoint, Jeanne Michel, membre du comité et comédienne, Nicolas Rausa (derrière), co-responsable du bar avec Maël Cattin (absent sur la photo), Claude Moulet, directeur et Olivier Forel, membre du comité et musicien.
« Un lieu de vivre ensemble à usages multiples ». C’est l’idée développée par les nouveaux propriétaires de l’ancien théâtre Tumulte à Peseux. Complètement rénové, il s’intitule désormais l’Acte 2. Il s’agit toujours d’un théâtre de poche qui peut accueillir 40 à 50 personnes, mais qui fait aussi café, bouquinerie ainsi qu’espace de concert, d’exposition et de conférence, précise le directeur Claude Moulet. « Ce théâtre a la particularité d’être ancré dans l’ouest neuchâtelois, il n’est pas au centre-ville, mais à Peseux. Et nous avons envie que cette population, qui a parfois de la difficulté à entrer dans un théâtre pour plein de raisons, puisse se sentir bien. »
Claude Moulet : « Un café comme porte d’entrée d’un théâtre. »
L’argent étant le nerf de la guerre, le café doit aider à payer les charges fixes et certaines créations. C’est pourquoi il sera tenu par des bénévoles au moins jusqu’à fin 2026 et ouvert tous les jours de 11h à 20h, sauf le dimanche. L’idée est aussi de travailler avec des commerçants de la région et proposer des produits du coin. « On pourra faire l’apéro et grignoter, mais on ne fait pas restaurant », tient à préciser la nouvelle équipe gérante.
Les travaux, commencés il y a quatre mois, arrivent à leur terme. Le coût du chantier s’élève à environ 250'000 francs, une somme largement réduite grâce à l’engagement des bénévoles, mais aussi de nombreux artisans qui ont fait un geste, explique avec reconnaissance Claude Moulet. Et la transformation est telle que les habituées auront de la peine à reconnaitre les lieux, promet le directeur de l’Acte 2. « Il y aura une cuisine, une loge avec douche et toilettes, les gradins sont refaits. Le but, c’est d’avoir un espace professionnel modulable. »
« La scène sera recto-verso. »
La transformation de cet espace culturel s’est avérée plus conséquente que prévu. À commencer par les 16 camions nécessaires pour vider les lieux avant de commencer les travaux. « Un sacré défi », admet Claude Moulet. « Si au départ, on avait pensé qu’il y aurait autant de travaux, autant de choses à faire, peut-être qu’on ne se serait pas lancé. Mais il y a eu un tel engouement autour du projet avec notamment plus de 50 bénévoles qui sont venus donner un coup de main. On compte aussi déjà 80 membres amis de l’association. »
« On se sent porté par les gens qui gravitent autour du projet. »
Le public est invité à découvrir ce lieu culturel transformé lors des journées inaugurales qui se tiendront entre les 23 et 26 octobre. Le programme de fin d’année compte déjà 38 évènements parmi lesquels la conférence extravagante de Pierre Cleitman « Comment devenir philosophe en 2x30 minutes ». « Notre première tête d’affiche », conclut fièrement Claude Moulet. /jpp