L’association neuchâteloise Atic continue d'alerter sur la fracture numérique

Le numérique est un droit et pas un privilège. C’est le rappel lancé par Atic samedi au centre-ville de Neuchâtel. L’association fondée 2020 y tenait un stand pour sensibiliser la population à la fracture numérique.

Atic propose des formations aux gens qui en ont besoin de s’en sortir avec les outils informatiques et en particulier le smartphone. Un instrument qui est devenu presque indispensable au quotidien pour prendre un billet de transport public, payer une facture ou acheter un litre de lait.

La facture numérique ne touche pas que les séniors. Les jeunes y sont aussi confrontés assure le parrain de l’association Atic, Jean-Marc Richard.