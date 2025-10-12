L’association neuchâteloise Atic continue d'alerter sur la fracture numérique

La fracture numérique s’aggrave au fur et à mesure que se développent de nouvelles technologies. C’est le constat posé notamment par Atic. L’association neuchâteloise propose des formations et des accompagnements pour les personnes qui ne s’en sortent plus avec leur smartphone. Elle tenait un stand samedi à Neuchâtel pour sensibiliser la population à cette problématique.
Le numérique est un droit et pas un privilège. C’est le rappel lancé par Atic samedi au centre-ville de Neuchâtel. L’association fondée 2020 y tenait un stand pour sensibiliser la population à la fracture numérique.
Atic propose des formations aux gens qui en ont besoin de s’en sortir avec les outils informatiques et en particulier le smartphone. Un instrument qui est devenu presque indispensable au quotidien pour prendre un billet de transport public, payer une facture ou acheter un litre de lait.
La facture numérique ne touche pas que les séniors. Les jeunes y sont aussi confrontés assure le parrain de l’association Atic, Jean-Marc Richard.
Jean-Marc Richard : « Les jeunes peuvent avoir des difficultés très conséquentes dans l’utilisation de certaines techniques informatiques. »
Samedi sur le stand d’Atic, plusieurs « élèves » sont venus apporter leur soutien à l’association et témoigner de l’aide qu’ils ont reçue.
« J’ai été autorisé à reposer trois fois la même question, voire plus, sans être jugée. »
Reconnue d’utilité publique, Atic ne bénéficie pas de subventionnements. L’association, qui emploie 4 personnes et deux bénévoles, vit notamment grâce aux mandats qui lui confient 8 communes du canton de Neuchâtel. La cause mériterait un soutien des autorités politique, estime Jean-Marc Richard.
Jean-Marc Richard : « C’est une association qui manque de soutien au niveau des autorités politiques. »
/cwi