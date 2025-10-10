Deux interpellations après les tags sur la Collégiale

Deux interpellations ont eu lieu dans l’affaire des dommages à la propriété observés au mois d’août en Ville de Neuchâtel. Des tags étaient notamment apparus sur la Collégiale. La Police neuchâteloise indique ce vendredi être intervenue à Pontareuse jeudi dans un collectif autogéré. Lors de cette opération, deux personnes ont été interpellées et interrogées, mais celles-ci n’ont pas souhaité s’exprimer lors des auditions, selon les forces de l’ordre. Elles ont été relâchées. « L’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances exactes des faits », précise la police. /comm-sbm