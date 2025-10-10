Deux interpellations après les tags sur la Collégiale

La Police neuchâteloise indique vendredi avoir interrogé, puis relâché, deux personnes jeudi ...
La Police neuchâteloise indique vendredi avoir interrogé, puis relâché, deux personnes jeudi à Pontareuse. Celles-ci n’ont pas voulu s’exprimer durant leur audition.

Une méthode par application de compresses sèches a permis à l'équipe de restauration de préserver la pierre qui constitue la façade de la Collégiale, lorsqu'il a fallu effacer les tags. (Photo d'archives)  Une méthode par application de compresses sèches a permis à l'équipe de restauration de préserver la pierre qui constitue la façade de la Collégiale, lorsqu'il a fallu effacer les tags. (Photo d'archives) 

Deux interpellations ont eu lieu dans l’affaire des dommages à la propriété observés au mois d’août en Ville de Neuchâtel. Des tags étaient notamment apparus sur la Collégiale. La Police neuchâteloise indique ce vendredi être intervenue à Pontareuse jeudi dans un collectif autogéré. Lors de cette opération, deux personnes ont été interpellées et interrogées, mais celles-ci n’ont pas souhaité s’exprimer lors des auditions, selon les forces de l’ordre. Elles ont été relâchées. « L’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances exactes des faits », précise la police. /comm-sbm


