Le défi du nettoyage de la Collégiale sans abimer la pierre

Trois semaines après les tags sur la Collégiale de Neuchâtel, les travaux de nettoyage ont débuté. Le défi est de taille puisqu’il s’agit de parvenir à effacer les déprédations tout en préservant la façade historique du bâtiment.
La Collégiale de Neuchâtel est toujours ornée de tags depuis plus de trois semaines. Pour rappel, le bâtiment datant du 12e siècle s’est vu paré, à la bombe, de dégradations en formes de slogans et de symboles durant le weekend des 2 et 3 août.
Une équipe de restaurateurs et restauratrices est désormais à pied d’œuvre pour effacer les tags. Et ce chantier représente un véritable défi puisqu’il s’agit de protéger la pierre d’origine — la fameuse pierre d’Hauterive — qui constitue la façade de la Collégiale.
Michel Muttner : « On a procédé à plusieurs tests. »
Préserver la pierre d’origine
Pour trouver la solution la plus respectueuse de la pierre, une série de tests a été réalisée par l’équipe chargée de la restauration en collaboration avec la Ville de Neuchâtel. « Il a fallu vérifier la solubilité du type de spray et de peinture qui ont été utilisés », explique Michel Muttner, conservateur-restaurateur responsable du chantier.
Concrètement, la façade est nettoyée à l’aide d’une méthode dite « physico-chimique » à l’aide de compresses sèches. Il souligne le respect du processus vis-à-vis du site : « Il s’agit de trouver une méthode propre et douce qui permet de conserver l’original, l’environnement et le support. »
« Faire le travail sans dégrader la Collégiale. »
« Il y a des travaux plus plaisants »
Michel Muttner a déjà participé à la restauration du site par le passé. S’il admet que le nettoyage « fait partie de son travail », l’artisan reconnaît toutefois qu’il y a des travaux plus plaisants que d’autres : « On est très content de nettoyer sans dégrader le support original, mais ça reste du vandalisme. »
Au total, ce sont trois restauratrices professionnelles qui s’activent pour redonner son jaune éclatant à la pierre de la Collégiale. Sauf imprévu particulier, le chantier devrait durer au moins deux semaines, indique la Ville de Neuchâtel. /lph