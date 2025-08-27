Le défi du nettoyage de la Collégiale sans abimer la pierre

La Collégiale de Neuchâtel est toujours ornée de tags depuis plus de trois semaines. Pour rappel, le bâtiment datant du 12e siècle s’est vu paré, à la bombe, de dégradations en formes de slogans et de symboles durant le weekend des 2 et 3 août.

Une équipe de restaurateurs et restauratrices est désormais à pied d’œuvre pour effacer les tags. Et ce chantier représente un véritable défi puisqu’il s’agit de protéger la pierre d’origine — la fameuse pierre d’Hauterive — qui constitue la façade de la Collégiale.