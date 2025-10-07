Les Neuchâtelois encore trop lents face à l’arrêt cardiaque

La semaine dernière, la Ville de Neuchâtel annonçait avoir installé 19 nouveaux défibrillateurs dans l’espace public. Une aide précieuse pour ceux qu’on appelle les first responders, les volontaires alertés lors d’un arrêt cardio-respiratoire et qui interviennent avant l’arrivée de l’ambulance. L’occasion de s’intéresser à ce premier maillon de la chaîne de survie sur l’ensemble du canton. Notre constat : certaines zones sont mieux équipées que d’autres. Dans ce domaine, chaque commune avance à son rythme, car aucune obligation légale n’oblige à muscler ce dispositif préhospitalier.

Neuchâtel et le Littoral, ainsi que La Chaux-de-Fonds, semblent les mieux outillés. On peut s’en rendre compte sur une carte du canton en ligne sur le site des first responders qui indique les emplacements précis des défibrillateurs. Il faut prendre les chiffres indiqués avec des pincettes puisque toutes les machines ne semblent pas être recensées. Et parmi celles qui le sont, il y a les défibrillateurs appartenant à telle ou telle institution ou entreprise qui ne sont donc pas forcément accessibles dans l’espace public. On constate quand même qu’une vingtaine de villages n’ont pas de défibrillateur public. Et qu’il n’y en a qu’un seul au Locle, mais le responsable loclois nous indique qu’il y en aura cinq d’ici 2026. La tendance est à combler les trous dans le dispositif, afin de réaliser un maillage efficace du territoire.





Jusqu'à 3000 francs par défibrillateur

S’équiper de défibrillateurs n’est pas bon marché. Une machine peut coûter jusqu’à 3000 francs. D’après un responsable des first responders, dispositif confié depuis 2022 par l’Etat à une haute école vaudoise, Neuchâtel serait pourtant bon élève, même si cette affirmation n’est pas chiffrée. Et ce grâce à ses communes, puisque ce sont elles qui se payent ces défibrillateurs.

Il y a eu 86 interventions des first responders en 2023 et 69 en 2024. Le temps écoulé entre le moment où le 144 donne l’alerte et l’intervention sur le terrain de ces premiers répondants est d’un peu plus de 4 minutes et demie. Il faut faire mieux, selon les spécialistes. Et pour ça, les défibrillateurs représentent un outil précieux, mais il est surtout crucial d’augmenter le nombre de volontaires capables de prodiguer le massage cardiaque. Ils sont 1313 dans le canton de Neuchâtel. Le but est d’atteindre les 2000 first responders d’ici la fin de l’année prochaine. L'Etat a lancé une campagne de sensibilisation en avril qui semble porter ses fruits.

Le canton de Neuchâtel enregistre environ 200 cas d’arrêts cardio-respiratoires par année. Une personne sur 20 en réchappe. /vco