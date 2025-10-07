« Les Experts » : conseils de pro pour un voyage réussi

Alors que la « Croisière RTN » faisait escale à Barcelone, nous nous sommes connectés avec ...
« Les Experts » : conseils de pro pour un voyage réussi

Alors que la « Croisière RTN » faisait escale à Barcelone, nous nous sommes connectés avec Raphael depuis le Costa Toscana, pour « Les Experts ». L’occasion de plonger dans l’univers du voyage grâce à une spécialiste qui partage son quotidien au service du plaisir des autres.

Sonia Feuvrier, responsable du Service Groupes & Voyages à la Carte chez Croisitour Voyages SA. Sonia Feuvrier, responsable du Service Groupes & Voyages à la Carte chez Croisitour Voyages SA.

Sonia Feuvrier, responsable du Service Groupes & Voyages à la Carte chez Croisitour Voyages SA, nous guide à travers les clés d’un voyage réussi. Elle insiste sur l’importance de bien choisir le moment de sa réservation pour profiter des meilleurs prix et conseille de planifier chaque destination en fonction de sa saison idéale. Selon elle, les voyageurs recherchent aujourd’hui davantage qu’un simple billet ou une cabine : ils veulent des expériences personnalisées, des activités et excursions sur mesure, adaptées à leurs envies.

Faire appel à une agence de voyage ne se limite pas à la réservation : c’est un gain de temps, d’assurance et de conseils experts. Notre experte nous explique qu’une agence peut anticiper les besoins du client, proposer des alternatives inédites et gérer les imprévus, offrant ainsi une expérience bien plus riche et sécurisée qu’une simple réservation en ligne. Avec son expertise, elle permet à chacun de profiter pleinement de ses vacances, sans stress ni mauvaise surprise. /aas-rde

Sonia Feuvrier : « C'est vraiment un échange humain. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Neuchâtel célèbre ses meilleurs gruyères au Bugnon

Neuchâtel célèbre ses meilleurs gruyères au Bugnon

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 18:12

Perturbations de trafic après une manifestation non-autorisée à Neuchâtel

Perturbations de trafic après une manifestation non-autorisée à Neuchâtel

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 16:56

Colis et médicaments font bon ménage à Couvet

Colis et médicaments font bon ménage à Couvet

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 15:54

Pas de train entre Neuchâtel et Genève-Aéroport le 11 octobre

Pas de train entre Neuchâtel et Genève-Aéroport le 11 octobre

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 15:53

Articles les plus lus

« Le dossier du lundi » : Quelle réglementation pour l'IA en Suisse ?

« Le dossier du lundi » : Quelle réglementation pour l'IA en Suisse ?

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 12:01

C’est la rentrée pour les ainés

C’est la rentrée pour les ainés

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 12:36

Pas de train entre Neuchâtel et Genève-Aéroport le 11 octobre

Pas de train entre Neuchâtel et Genève-Aéroport le 11 octobre

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 15:53

Colis et médicaments font bon ménage à Couvet

Colis et médicaments font bon ménage à Couvet

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 15:54

Le chômage reste stable à Neuchâtel en septembre

Le chômage reste stable à Neuchâtel en septembre

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 10:09

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Le Premier ministre a remis sa démission à Macron qui l'a acceptée

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 11:16

« Le dossier du lundi » : Quelle réglementation pour l'IA en Suisse ?

« Le dossier du lundi » : Quelle réglementation pour l'IA en Suisse ?

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 12:01

C’est la rentrée pour les ainés

C’est la rentrée pour les ainés

Région    Actualisé le 06.10.2025 - 12:36