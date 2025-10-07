« Les Experts » : conseils de pro pour un voyage réussi

Sonia Feuvrier, responsable du Service Groupes & Voyages à la Carte chez Croisitour Voyages SA, nous guide à travers les clés d’un voyage réussi. Elle insiste sur l’importance de bien choisir le moment de sa réservation pour profiter des meilleurs prix et conseille de planifier chaque destination en fonction de sa saison idéale. Selon elle, les voyageurs recherchent aujourd’hui davantage qu’un simple billet ou une cabine : ils veulent des expériences personnalisées, des activités et excursions sur mesure, adaptées à leurs envies.

Faire appel à une agence de voyage ne se limite pas à la réservation : c'est un gain de temps, d'assurance et de conseils experts. Notre experte nous explique qu'une agence peut anticiper les besoins du client, proposer des alternatives inédites et gérer les imprévus, offrant ainsi une expérience bien plus riche et sécurisée qu'une simple réservation en ligne. Avec son expertise, elle permet à chacun de profiter pleinement de ses vacances, sans stress ni mauvaise surprise.