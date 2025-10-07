L’évolution de l’horlogerie et de la microtechnique au cœur d’une exposition

Une histoire partagée entre la France et la Suisse. Cette histoire, c’est celle de l’horlogerie et de la microtechnique. Elle fait l’objet d’une exposition au péristyle de l’Hôtel-de-Ville à Neuchâtel. « Des savoir-faire horlogers aux technologies du futur de 1949 à 2025 » se tient jusqu’au 19 octobre. Elle a été conçue par Micronora. L’association, basée à Besançon, organise également le salon biennal international des microtechniques et de la précision. Cette exposition fait aussi écho aux 50 ans de jumelage entre les villes de Neuchâtel et de Besançon. Monique Gosselin, commissaire de l’exposition, a expliqué mardi dans La Matinale, qu’elle s’adressait à tout le monde, « que ce soit des passionnés d’horlogerie, des amateurs de techniques, des amoureux d’innovation, mais aussi du grand public, des gens qui ont travaillé dans l’horlogerie, mais pas que. En fait, c’est un voyage dans le temps du quotidien. Et le quotidien appartient à tout le monde. »

« On lit au travers de cette exposition l’histoire de la miniaturisation »

Pour transporter le spectateur à travers les temps, l’exposition propose cinq vitrines et neuf tableaux chronologiques qui racontent l’évolution de ces savoir-faire horlogers et qui les replacent dans leur contexte vers les microtechniques. « On commence en 1949 par la première 2CV, on continue en 1956 avec Moulinex qui libère la femme avec son premier moulin à café électrique. Et c’est le début de tout l’électroménager qu’on connait aujourd’hui. » Monique Gosselin cite aussi le premier homme dans l’espace, le premier ordinateur portable ou encore le premier CD. « Des objets que l’on utilise tous les jours et dans lesquels on va ajouter de plus en plus de microtechnique. » Une évolution qui est le fruit de la résilience des entreprises qui ont repoussé chaque jour les limites de la technologie. « Et qui ont su également transformer des savoir-faire horlogers qui fabriquaient déjà des petites pièces très précises pour les adapter et servir tous les autres secteurs d’activités. On lit au travers de cette exposition l’histoire de la miniaturisation. » /sma