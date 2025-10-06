Neuchâtel célèbre ses meilleurs gruyères au Bugnon

Un jury de gastronomes, politiques et journalistes a désigné le fromage bio de la fromagerie ...
Un jury de gastronomes, politiques et journalistes a désigné le fromage bio de la fromagerie de Chézard-St-Martin meilleur gruyère neuchâtelois 2024, dans le cadre de la 8e sélection des gruyères AOP Neuchâtel. Notre reportage sur la dégustation.

Lauréats et jury de la 8e sélection des gruyères AOP Neuchâtel, devant la restaurant du Bugnon, aux Ponts-de-Martel (photo : Neuchâtel vins et terroir). Lauréats et jury de la 8e sélection des gruyères AOP Neuchâtel, devant la restaurant du Bugnon, aux Ponts-de-Martel (photo : Neuchâtel vins et terroir).

Le meilleur gruyère neuchâtelois 2024 est celui de Julien Linford, de la fromagerie de Chézard-St-Martin. Ce fromage bio a été distingué au terme de la 8e sélection des gruyères AOP de Neuchâtel, concours organisé par la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, en collaboration avec l’Interprofession du gruyère et Neuchâtel Vins et Terroir. Un jury composé de gastronomes, de politiques et de journalistes a fait son choix parmi les huit fromages présélectionnés par les professionnels. RTN a participé à la dégustation, ce lundi au restaurant du Bugnon aux Ponts-de-Martel. /vco 

Notre reportage

Ecouter le son


