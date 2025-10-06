Neuchâtel célèbre ses meilleurs gruyères au Bugnon

Le meilleur gruyère neuchâtelois 2024 est celui de Julien Linford, de la fromagerie de Chézard-St-Martin. Ce fromage bio a été distingué au terme de la 8e sélection des gruyères AOP de Neuchâtel, concours organisé par la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture, en collaboration avec l’Interprofession du gruyère et Neuchâtel Vins et Terroir. Un jury composé de gastronomes, de politiques et de journalistes a fait son choix parmi les huit fromages présélectionnés par les professionnels. RTN a participé à la dégustation, ce lundi au restaurant du Bugnon aux Ponts-de-Martel. /vco