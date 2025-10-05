La Fondation Burkhardt-Felder à Môtiers s’ouvre d’avantage au public

Du changement à la tête de la Fondation Burkhardt-Felder Arts et Culture, à Môtiers : Franz Felder, neveu de Theresa Burkhardt-Felder et Gérard Burkhardt, fondateurs de l’institution, a été nommé directeur en octobre 2024. Les deux fondateurs résidaient jusqu’alors au Château d’Ivernois situé dans la Grande Rue, entre La Grange et Le Manège, les deux musées de la fondation créée en 2002 par ce couple de collectionneurs passionnés d’art. Tous deux ont quitté la région, mais continuent d’occuper des fonctions au sein du Conseil de fondation, Théresa Burkhardt-Felder en étant la présidente et pouvant faire valoir, de même que son époux, sa signature individuelle. Le nouveau locataire du Château d’Ivernois a été approché par sa tante et son oncle en vue de lui transmettre les rênes il y a quelques années. Alors professeur d’histoire au lycée du canton de Schwyz, Franz Felder a commencé par refuser la proposition : « il me semblait difficile de quitter mon métier et mon réseau social pour venir travailler ici, qui plus est dans une autre langue que la mienne. » Revenant toutefois à Môtiers régulièrement pendant les vacances d’été pour discuter avec sa tante de laquelle il se sent proche, titillé malgré tout par le projet, Franz Felder finit par accepter le poste de directeur de la Fondation, à condition de voir celle-ci s’ouvrir d’avantage au public. « Une fondation n’est légitime que si le public, surtout local, y a un certain accès. Il s’agit de son devoir », estime-t-il.





Contacts avec le public élargis

Après plusieurs discussions avec ses fondateurs, les nouveaux buts de l’institution sont inscrits dans le registre du commerce en janvier 2023. En plus d’assurer la promotion, le développement, l’exploitation et la gestion des musées d’art aborigène australien et d’automobiles anciennes situés sur le domaine ainsi que la conservation, l’entretien et la valorisation des collections, il s’agit désormais aussi de valoriser les bâtiments historiques et d’y accueillir des chercheurs et des créateurs pour des projets en lien avec les musées et collections de la fondation.