Dialogue entre musique et art aborigène à Môtiers

Une « attirance inattendue »

« Tout a commencé par un choc, en 1988. Je m’étais rendu à Sydney pour jouer dans un festival de musique. Passionné de peinture, mais n’y connaissant rien à l’art aborigène, j’ai visité le Museum of New South Wales et je suis resté figé, pendant une demi-heure, devant trois grands tableaux de Rover Thomas, un peintre qui est aux Australiens ce que Picasso est aux Espagnols », raconte Jürg Dähler. Devant cette « attirance inattendue », le musicien a eu « envie de comprendre », puis, quelques années plus tard, de ramener chez lui « un morceau de cette culture, de cette terre. »

La découverte d’un artiste en conduisant à un autre, Jürg Dähler attrape « le virus du collectionneur » et acquiert, au fil des ans et de ses nombreuses visites en Australie, plus de 200 œuvres contemporaines. « Je les expose chez moi, une vingtaine à la fois, et les remplace régulièrement, un peu comme si je réameublais ma maison. » Le musicien les accroche également dans son studio d’enregistrement où il apprécie la manière dont ils l’inspirent dans son travail : « ça vibre, ça permet de s’interroger sur ce qu’on veut, ce qu’on fait. Une œuvre est toujours un miroir de son spectateur, c’est enrichissant. »