Les 80 balais du sécateur

Un patenaire de choix pour le Canton et la Commune

Ce nouvel espace a pu voir le jour avec le soutien de la Confédération, du Canton de Neuchâtel et de la Commune de Val-de-Ruz. « Nous donnons ainsi accès à une entreprise emblématique du canton », se réjouit Florence Nater, conseillère d’État en charge de l’économie et de la cohésion sociale. Bien souvent, le tissu économique neuchâtelois nous évoque davantage l’horlogerie : « L’infiniment fiable, petit, et précis se traduit aussi dans le sécateur Felco et le public peut le découvrir ». Une industrie importante donc pour la région, d’autant plus qu’elle est durable, rappelle la conseillère d’État.