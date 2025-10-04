Les 80 balais du sécateur

L’entreprise Felco a soufflé ses 80 bougies ce samedi. Le leader mondial du sécateur a inauguré pour l’occasion son nouvel espace d’exposition au sein de son usine aux Geneveys-sur-Coffrane. Une plongée immersive dans l’histoire de l’iconique outil rouge.
Il est rouge, vendu dans le monde entier et neuchâtelois : l'iconique sécateur Felco fête ses 80 ans. La manufacture basée aux Geneveys-sur-Coffrane a soufflé ses bougies en grande pompe samedi. Invités de marque, fanfare, discours et petits fours étaient de sortie. Mais surtout, l’entreprise en a profité pour s’offrir un beau cadeau d’anniversaire : une nouvelle surface d’exposition. Baptisée « Espace FELCO », cette dernière transforme la manufacture en une véritable plongée au sein de l’histoire de l’iconique sécateur rouge. Au cours d’un circuit à travers l’usine et l’ancienne maison familiale, le public pourra découvrir les différentes composantes de l’outil ainsi que son assemblage, mais surtout l’histoire de la Famille Flisch. « C’est une histoire familiale incroyable », souligne Nabil Francis, CEO de l’entreprise.
Nabil Francis: « Nous avons décidé d’ouvrir les portes de notre usine. »
Le public pourra donc découvrir la manufacture en passant d’abord par une visite de l’usine Felco, puis pourra approfondir ses connaissances au travers de quatre salles retraçant l’histoire et les enjeux industriels qu’ont traversé l’entreprise en 80 ans d’existence. Inventé en 1945 par Félix Flisch, le sécateur Felco est aujourd’hui vendu dans plus de 120 pays et s’est imposé comme un leader mondial dans son domaine.
« Nous sommes très fiers. »
Un patenaire de choix pour le Canton et la Commune
Ce nouvel espace a pu voir le jour avec le soutien de la Confédération, du Canton de Neuchâtel et de la Commune de Val-de-Ruz. « Nous donnons ainsi accès à une entreprise emblématique du canton », se réjouit Florence Nater, conseillère d’État en charge de l’économie et de la cohésion sociale. Bien souvent, le tissu économique neuchâtelois nous évoque davantage l’horlogerie : « L’infiniment fiable, petit, et précis se traduit aussi dans le sécateur Felco et le public peut le découvrir ». Une industrie importante donc pour la région, d’autant plus qu’elle est durable, rappelle la conseillère d’État.
Florence Nater: « Nous donnons accès à un savoir-faire. »
Ces entreprises durables sont importantes pour l’emploi dans le canton, explique Florence Nater. « On vit aujourd’hui une période sensible et difficile pour l’industrie, on doit évidemment continuer à accompagner ces entreprises dans leur développement », souligne encore la cheffe du département de l’économie.
Le rayonnement de Felco est aussi, mais surtout un atout touristique pour la région. La Commune de Val-de-Ruz se réjouit de ce nouvel espace d’exposition. « Le tourisme industriel vient compléter notre offre cantonale », détaille le président du Conseil communal Roby Tschopp. « Nous partons de ce qui existe, nous ne créons rien d’artificiel pour attirer le tourisme », ajoute-t-il. « Nous montrons la réalité quotidienne de la population et de l’économie du Val-de-Ruz ».
Roby Tschopp: « C’est l’une des rares marques connues du grand public. »
Ces soutiens de la part des partenaires institutionnels sont importants, estime Felco. « Le Tourisme neuchâtelois nous forme également pour recevoir les visiteurs, car ce n’est pas notre occupation première », souligne le CEO de l’entreprise avec le sourire. « Nous avons pu faire un travail d’équipe exceptionnel », ajoute-t-il.
En partant, un souvenir ?
À la fin de l’exposition, les clients passent évidemment par une sorte de magasin de souvenirs où ils pourront faire l’acquisition, s’ils le souhaitent, d’un sécateur de la marque. « Le public pourra surtout apprendre à le réparer ainsi qu’à aiguiser une lame », ajoute Nabil Francis. Ce dernier ne craint pas de faire concurrence à ses revendeurs, au contraire : « Nous restons sur l’objectif de faire découvrir l’usine, le savoir-faire et ainsi améliorer la notoriété de Felco. En ce sens, nous allons aider nos revendeurs ». La nouvelle exposition est accessible au grand public dès lundi. /crb