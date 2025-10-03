Panatere inaugure ses fours solaires à La Chaux-de-Fonds

Le projet est qualifié de première mondiale. Panatere a inauguré ses deux premiers fours solaires ce vendredi à La Chaux-de-Fonds en présence de nombreux invités. Cette installation a pour objectif de valoriser les déchets métalliques des entreprises de la région en produisant de l’acier entièrement recyclé, destiné à repartir dans les PME de l’Arc jurassien.

Le projet a mis une dizaine d’années à se concrétiser depuis ses prémisses, a rappelé le CEO de Panatere, Raphaël Broye. L’entreprise, basée à Saignelégier, a notamment dû surmonter la faillite de l’un de ses principaux fournisseurs, ce qui a retardé l’inauguration de plusieurs années. Aujourd’hui, Panatere compte une trentaine d’entreprises parmi ses clients, qui se situent dans un rayon de 50 km. Celles-ci trient et vendent leurs déchets métalliques en vue de leur recyclage.

Chaque année, 140'000 tonnes d’acier inoxydable sont importées en Suisse, dont 15'800 tonnes sont destinées à l’horlogerie. Raphaël Broye a également rappelé que le métal parcourt en moyenne 42'000 km en vue de son recyclage actuellement. Le projet de Panatere vise à instaurer une économie circulaire en redonnant vie à l’acier là où il est utilisé. « On peut réduire de 165 fois l’impact CO2 de la fabrication d’un kilo d’acier si on le trie, si on le recycle et si on le traite localement dans un four solaire », affirme Raphaël Broye.

Selon le CEO de Panatere, c’est la première fois qu’une telle installation est utilisée à des fins industrielles pour le secteur de la microtechnique.