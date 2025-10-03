« Le monde en cause » : les excuses de la Corée du Sud pour les adoptions abusives

Le président a présenté jeudi des excuses officielles et a reconnu la responsabilité des autorités ...
Le président a présenté jeudi des excuses officielles et a reconnu la responsabilité des autorités sud-coréennes dans des dizaines de milliers d’adoptions abusives.

De nombreux enfants adoptés ont déclaré que leur mère biologique avait été forcée de les abandonner. (Photo : AP Photo/Jae C. Hong, File). De nombreux enfants adoptés ont déclaré que leur mère biologique avait été forcée de les abandonner. (Photo : AP Photo/Jae C. Hong, File).

Direction la Corée du Sud ce vendredi. Le pays a reconnu jeudi pour la première fois sa responsabilité dans des dizaines de milliers d’adoptions abusives d’enfants sud-coréens à l’international depuis 1950. Cette annonce survient quelques mois après une enquête officielle indépendante qui a établi de graves violations des droits humains. Dans de nombreux cas, le consentement des parents biologiques n’a pas été respecté. Le rapport a également reconnu le gouvernement coupable d’avoir facilité les adoptions par des pratiques frauduleuses, notamment des falsifications d’identité ou encore un contrôle inadapté des parents adoptifs. L’éclairage d’Alexandre Rossé :

Le rapport reproche aussi aux autorités de ne pas avoir encadré les frais d'adoption pour empêcher que l'adoption internationale ne devienne une industrie motivée par le profit :

