« Le monde en cause » : les excuses de la Corée du Sud pour les adoptions abusives

Direction la Corée du Sud ce vendredi. Le pays a reconnu jeudi pour la première fois sa responsabilité dans des dizaines de milliers d’adoptions abusives d’enfants sud-coréens à l’international depuis 1950. Cette annonce survient quelques mois après une enquête officielle indépendante qui a établi de graves violations des droits humains. Dans de nombreux cas, le consentement des parents biologiques n’a pas été respecté. Le rapport a également reconnu le gouvernement coupable d’avoir facilité les adoptions par des pratiques frauduleuses, notamment des falsifications d’identité ou encore un contrôle inadapté des parents adoptifs. L’éclairage d’Alexandre Rossé :

