Le Laténium veut redonner voix aux victimes de l’esclavage

Redonner voix aux victimes de l’esclavage et résoudre un mystère vieux de centaines d’années. C’est, en substance, l’objectif du Laténium à travers sa nouvelle exposition L’île de sable, dont le vernissage aura lieu ce vendredi.

Le parc et musée d’archéologie emmène les visiteurs en 1761, lorsqu’un navire déportant des esclaves depuis Madagascar fait naufrage sur une île désertique au milieu de l’océan indien. Si l’équipage arrive à reprendre le large à bord d’un navire de fortune, les 80 esclaves clandestins sont abandonnées sur Tromelin, un minuscule ilot dépourvu de ressources. Quinze ans plus tard, une expédition retrouve une poignée de personnes. Sept femmes et un nourrisson ont survécu à cet isolement et environnement extrême.

Cette tragédie à fait couler beaucoup d’encre, mais sans jamais s’intéresser à la vie de ces personnes livrées à elles-mêmes. Comment vivaient-elles ? Comment se sont-elles organisées ? C’est l’archéologie, et plus particulièrement des fouilles menées entre 2006 et 2013 par le Groupe de Recherche en Archéologie Navale et l’Institut national de recherches archéologiques préventives, qui amènent aujourd’hui des éléments de réponses.