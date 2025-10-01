La Fondation culturelle de la BCN soutient 14 projets artistiques

La scène artistique neuchâteloise a été mise à l’honneur mardi lors de la quatrième cérémonie de la Fondation culturelle de la Banque Cantonale neuchâteloise (BCN). Au total, 14 projets locaux se partagent un montant global de 74'000 francs, indique ce mercredi l’institution. Les aides individuelles varient de 3'000 à 10'000 francs et ont été sélectionnées parmi 48 demandes déposées.

Réunie début septembre, la commission de répartition a retenu des projets portés par des compagnies théâtrales, associations, photographes, institutions culturelles ou encore artistes indépendants. Le soutien vise à encourager la diversité et l’inventivité de la scène culturelle du canton.

Parmi les lauréats, JMH & FILO Films obtient 10'000 francs pour le projet « EX-O, une planète surprenante », tandis que l’association Photosphère reçoit 7'000 francs pour « Naked City ». L’Association Lieux de l’Art Neuchâtel bénéficie d’un mondant de 5'000 francs pour son projet « Panart Neuchâtel 2026 ». Le CAN, Jeanne & cie, la Compagnie miettes de mots ou encore le Club 44 figurent aussi parmi les bénéficiaires.

Créée en 1983 et dotée d’un capital de deux millions de francs, la Fondation culturelle de la BCN distribue chaque année jusqu’à 300'000 francs pour soutenir la création artistique. Depuis sa mise en place, elle a déjà attribué plus de 7,3 millions à 1'620 bénéficiaires. /comm-mlm