Le HCC rejoint le trio de tête en Swiss League

Le HC La Chaux-de-Fonds rentre vainqueur de son match à Küsnacht. Il est allé battre les GCK Lions 4-3 après prolongation mardi soir en Swiss League. Les hockeyeurs neuchâtelois décrochent leur 3e victoire de rang et signent leur cinquième victoire en six matches. Développement suit. /sdu