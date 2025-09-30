Le HCC rejoint le trio de tête en Swiss League

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est défait des GCK Lions 4-3 après prolongation mardi soir en Swiss ...
Le HC La Chaux-de-Fonds s’est défait des GCK Lions 4-3  après prolongation mardi soir en Swiss League de hockey sur glace. Il signe une troisième victoire consécutive dans la compétition et monte sur le podium provisoire.

Janik Loosli du HC La Chaux-de-Fonds, auteur du but victorieux en prolongation. (photo : Archives - Bertrand Pfaff) Janik Loosli du HC La Chaux-de-Fonds, auteur du but victorieux en prolongation. (photo : Archives - Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds rentre vainqueur de son match à Küsnacht. Il est allé battre les GCK Lions 4-3 après prolongation mardi soir en Swiss League. Les hockeyeurs neuchâtelois décrochent leur 3e victoire de rang et signent leur cinquième victoire en six matches. Développement suit. /sdu


