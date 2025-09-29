Un bilan sécuritaire positif pour la Fête des vendanges

Une Fête des vendanges « sans accroc ». C’est ainsi que la Police neuchâteloise et la Ville de Neuchâtel qualifient la 98e édition de la manifestation qui s’est achevée dimanche soir et qui a attiré environ 300'000 personnes en trois jours dans la capitale cantonale. Sur le plan sécuritaire, aucun événement grave ne s’est produit, selon les autorités. Au total, 118 incidents ont été enregistrés, principalement des atteintes au patrimoine. Les autorités font état de 47 plaintes déposées à la suite de vols. Il y a eu 13 affaires de violences qui se sont soldées par des blessures légères. Par ailleurs, 15 personnes ont été interpellées parce qu’elles étaient sous mandat d’arrêt ou parce qu’elles enfreignaient une interdiction de périmètre.





Un accident « spectaculaire » à l’avenue de la Gare

Trois accidents de voiture se sont produits aux abords de la fête. L’un d’eux s’est soldé par des lésions corporelles et un autre est qualifié de « spectaculaire ». Une conductrice fortement alcoolisée a percuté plusieurs arbres à l’avenue de la Gare après avoir perdu le contrôle de son véhicule. Sept permis ont été saisis pour conduite en état d’ivresse après des contrôles routiers.

La population a joué le jeu et favorisé les transports publics pour venir festoyer. En tout, 106 amendes d’ordre ont été distribuées en matière de stationnement : un chiffre qualifié de stable. On relèvera encore que 351 chauffeurs de la compagnie TransN se sont chargés de véhiculer les 360'000 passagers comptabilisés. Pour cela, 180 bus ont été utilisés.

Sur le plan sanitaire, les trois postes médicaux avancés, installés aux abords de la fête, ont pris en charge 215 personnes. Du côté du Réseau hospitalier neuchâtelois, ce sont 59 personnes qui ont été reçues durant le week-end. Ce bilan est proche de celui de l’année passée, selon les autorités.





Aucune fermeture de stand prononcée

Sur le plan alimentaire, le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) a émis 25 dénonciations. C’est un peu plus que les 13 enregistrées en 2024, mais aucun stand n’a été contraint de fermer.

Après 50 heures de festivités non-stop, les autorités tirent donc un bilan positif de cette 98e Fête des vendanges. /comm-sbm