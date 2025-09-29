Fête des vendanges: une personne grièvement blessée dans un accident 

La Police neuchâteloise a précisé lundi après-midi son bilan sécuritaire de la manifestation ...
La Police neuchâteloise a précisé lundi après-midi son bilan sécuritaire de la manifestation. Le pronostic vital d’une personne est réservé après un accident de trottinette. L’alcool a joué un rôle dans deux autres cas.

Un véhicule s'est renversé à l'avenue de la Gare samedi vers 3h du matin. (Photo: Police neuchâteloise) Un véhicule s'est renversé à l'avenue de la Gare samedi vers 3h du matin. (Photo: Police neuchâteloise)

L’alcool est en cause dans deux des trois accidents qui se sont produits en marge de la Fête des vendanges à Neuchâtel. La Police neuchâteloise a apporté des compléments à son bilan sécuritaire à l’issue de la manifestation qui s’est tenue tout au long du week-end.

Il apparaît qu’une personne en trottinette a chuté et s’est grièvement blessée dimanche vers 22 heures sur l’avenue du Premier-Mars à Neuchâtel. Son pronostic vital est réservé, selon la police.

Le samedi vers 3h du matin, un automobiliste a heurté un îlot central de l’avenue de la Gare. Son véhicule s’est renversé avant de percuter des arbres, ce qui a permis d’éviter qu’il ne se retrouve sur le trottoir. Le conducteur présentait « une alcoolémie élevée », selon le communiqué paru lundi.

Autre cas d’alcool au volant qui a mal tourné : une automobiliste a heurté le trottoir sur l’autoroute en direction de Bienne, à la hauteur du Laténium, dimanche vers 23h40. Là aussi, le taux d’alcoolémie de la conductrice était supérieur à la limite autorisée.

La Police neuchâteloise rappelle l’importance de ne pas prendre le volant sous l’emprise de l’alcool, de drogues ou de médicaments.

Elle relève toutefois une baisse du nombre de conducteurs sous l’influence de l’un de ces éléments par rapport à l’an dernier. Pour le reste, la Police neuchâteloise et la Ville de Neuchâtel tirent un bilan sécuritaire positif de cette 98e édition de la Fête des vendanges. /comm-sbm


