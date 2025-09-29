Nouvel appel à projets semestriel pour Arcjurassiens.org

L’organisme de coopération transfrontalière lance son 2e appel à projets de l’année ce lundi ...
Nouvel appel à projets semestriel pour Arcjurassiens.org

L’organisme de coopération transfrontalière lance son 2e appel à projets de l’année ce lundi. Les demandes peuvent être transmises jusqu’au 15 novembre pour une subvention allant jusqu’à 10'000 francs. Le fonds est doté de 100’00 francs au total.

Arcjurassiens.org lance son deuxième appel à projets de l'année. (Photo : archives / www.arcjurassien.ch). Arcjurassiens.org lance son deuxième appel à projets de l'année. (Photo : archives / www.arcjurassien.ch).

Le Fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers (FPPT) s’ouvre pour la deuxième fois de l’année. Arcjurassien.org l’annonce ce lundi, il est désormais possible de déposer une demande de subvention jusqu’au 15 novembre prochain. L’organisme de coopération transfrontalière appelle les associations, collectivités et établissements scolaires à formuler une demande. Les projets peuvent exister dans divers domaines (culture, rencontres, sport, éducation et d’autres) et doivent viser à renforcer les liens dans l’Arc jurassien franco-suisse. Ils peuvent obtenir un soutien allant jusqu’à 10'000 francs. Le FPPT est doté de 100'000 francs au total.

Cette année, Arcjurassiens.org a déjà cofinancé 11 projets comme un cycle de formations thématiques pour les bergers ou la découverte du patrimoine horloger pour le jeune public. Retrouvez un résumé de l’ensemble des bénéficiaires, plus d’informations ainsi que tous les documents utiles à formuler une demande sur Arcjurassien.org. /comm-jad


