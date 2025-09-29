La Chaux-de-Fonds réitère les « Happy Sunday » cet hiver

Les Chaux-de-Fonniers sont invités à se rencontrer cet hiver. La Ville annonce ce lundi le retour des « Happy Sunday », portés par son secteur d’animation socioculturelle. Le projet propose des activités sportives « accessibles à tous », des jeux rassembleurs ou simplement des espaces conviviaux d’échange, dans un cadre « sécurisé et bienveillant ». À coup d’un rendez-vous par mois entre octobre et mars, les « Happy Sunday » visent à renforcer la convivialité et la cohésion sociale ainsi qu’à promouvoir le vivre-ensemble.

Les personnes intéressées peuvent se rendre sur place entre 11h et 17h, sans inscription ou frais :