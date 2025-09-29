La Chaux-de-Fonds réitère les « Happy Sunday » cet hiver

Le projet de promotion du vivre-ensemble invite une seconde fois les citoyens à se rencontrer ...
La Chaux-de-Fonds réitère les « Happy Sunday » cet hiver

Le projet de promotion du vivre-ensemble invite une seconde fois les citoyens à se rencontrer autour d’une activité sportive ou de jeux. Les rendez-vous ont lieu une fois par mois dans une halle de gymnastique, entre octobre et mars.

Les salles de gym de La Chaux-de-Fonds seront ouvertes au public une fois par mois, d’octobre à mars, proposant un accès facilité durant la période hivernale ainsi que la mise en place d’activités gratuites et variées. (Photo : illustration libre de droits). Les salles de gym de La Chaux-de-Fonds seront ouvertes au public une fois par mois, d’octobre à mars, proposant un accès facilité durant la période hivernale ainsi que la mise en place d’activités gratuites et variées. (Photo : illustration libre de droits).

Les Chaux-de-Fonniers sont invités à se rencontrer cet hiver. La Ville annonce ce lundi le retour des « Happy Sunday », portés par son secteur d’animation socioculturelle. Le projet propose des activités sportives « accessibles à tous », des jeux rassembleurs ou simplement des espaces conviviaux d’échange, dans un cadre « sécurisé et bienveillant ». À coup d’un rendez-vous par mois entre octobre et mars, les « Happy Sunday » visent à renforcer la convivialité et la cohésion sociale ainsi qu’à promouvoir le vivre-ensemble.

Les personnes intéressées peuvent se rendre sur place entre 11h et 17h, sans inscription ou frais :

  • 5 octobre 2025 aux salles de Gym de Numa-Droz (rue du Progrès 25)

  • 23 novembre 2025 à la Halle Volta (rue Numa-Droz 189)

  • 13 décembre 2025 aux salles de Gym de Numa-Droz 

  • 25 janvier 2026 à la Halle Volta 

  • 8 février 2026 aux salles de Gym de Numa-Droz 

  • 15 mars 2026 à la Halle Volta

Retrouvez plus d’informations sur les « Happy Sunday » sur le site officiel de la Ville de La Chaux-de-Fonds. /comm-jad


Actualisé le

 

