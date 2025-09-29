La Chaux-de-Fonds réitère les « Happy Sunday » cet hiver

Le projet de promotion du vivre-ensemble invite une seconde fois les citoyens à se rencontrer autour d’une activité sportive ou de jeux. Les rendez-vous ont lieu une fois par mois dans une halle de gymnastique, entre octobre et mars.
Les Chaux-de-Fonniers sont invités à se rencontrer cet hiver. La Ville annonce ce lundi le retour des « Happy Sunday », portés par son secteur d’animation socioculturelle. Le projet propose des activités sportives « accessibles à tous », des jeux rassembleurs ou simplement des espaces conviviaux d’échange, dans un cadre « sécurisé et bienveillant ». À coup d’un rendez-vous par mois entre octobre et mars, les « Happy Sunday » visent à renforcer la convivialité et la cohésion sociale ainsi qu’à promouvoir le vivre-ensemble.
Les personnes intéressées peuvent se rendre sur place entre 11h et 17h, sans inscription ou frais :
-
5 octobre 2025 aux salles de Gym de Numa-Droz (rue du Progrès 25)
-
23 novembre 2025 à la Halle Volta (rue Numa-Droz 189)
-
13 décembre 2025 aux salles de Gym de Numa-Droz
25 janvier 2026 à la Halle Volta
8 février 2026 aux salles de Gym de Numa-Droz
15 mars 2026 à la Halle Volta
Retrouvez plus d’informations sur les « Happy Sunday » sur le site officiel de la Ville de La Chaux-de-Fonds. /comm-jad