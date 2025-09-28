Succès populaire pour la Fête des vendanges

La 98e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel a tenu ses promesses. Depuis vendredi, environ 300'000 personnes se rendues dans la capitale cantonale. Un chiffre similaire à celui de l’année dernière. Le public a pu, trois jours durant, étancher sa soif et sa faim auprès de plus de 280 stands.

Deux nouveautés étaient au programme cette année : le village suisse, qui accueillait le Valais, et plus particulièrement le Val d’Hérens, ainsi que le village agri-culture. Deux innovations qui ont séduit le public, selon Eric Leuba, porte-parole de la manifestation, mais qu’il faudra développer, notamment en ce qui concerne le village suisse. « Il faudra l’adapter et le développer. Il n’est pas bloqué valaisan, donc on verra ce qu’il se passera dans le futur. »

Un futur qui se dessine tout de même, même si Eric Leuba ne veut pas l’annoncer officiellement, car le contrat n’est pas signé. « Mais l’année prochaine, un autre canton sera l’invité d’honneur. Et on a déjà discuté entre les Valaisans et le futur canton pour trouver l’organisation et l’entente mutuelle entre eux. »