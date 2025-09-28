Succès populaire pour la Fête des vendanges

Près de 300'000 personnes ont bifurqué vers la capitale cantonale entre vendredi et dimanche ...
Près de 300'000 personnes ont bifurqué vers la capitale cantonale entre vendredi et dimanche. Le village suisse, occupé par le Val d’Hérens, hôte d’honneur, a rencontré en franc succès. Le grand Corso fleuri a aussi attiré les foules.

Le village suisse a rencontré en franc succès. Mais il est amené à évoluer. Le village suisse a rencontré en franc succès. Mais il est amené à évoluer.

La 98e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel a tenu ses promesses. Depuis vendredi, environ 300'000 personnes se rendues dans la capitale cantonale. Un chiffre similaire à celui de l’année dernière. Le public a pu, trois jours durant, étancher sa soif et sa faim auprès de plus de 280 stands.

Deux nouveautés étaient au programme cette année : le village suisse, qui accueillait le Valais, et plus particulièrement le Val d’Hérens, ainsi que le village agri-culture. Deux innovations qui ont séduit le public, selon Eric Leuba, porte-parole de la manifestation, mais qu’il faudra développer, notamment en ce qui concerne le village suisse. « Il faudra l’adapter et le développer. Il n’est pas bloqué valaisan, donc on verra ce qu’il se passera dans le futur. »

Un futur qui se dessine tout de même, même si Eric Leuba ne veut pas l’annoncer officiellement, car le contrat n’est pas signé. « Mais l’année prochaine, un autre canton sera l’invité d’honneur. Et on a déjà discuté entre les Valaisans et le futur canton pour trouver l’organisation et l’entente mutuelle entre eux. » 

Eric Leuba tire le bilan de cette 98e édition dans notre Journal de 18h:

Ecouter le son

Eric Leuba a vécu avec émotion sa dernière édition des Vendanges en tant que porte-parole.

Le grand Corso fleuri de dimanche après-midi a également rencontré un franc succès. Placé sous le thème « Légendes des vignobles », il a vu défiler quatorze chars, dont deux doubles. Le char de la Ville de Neuchâtel a été dessiné par l’illustrateur John Howe. Une collaboration qui pourrait se poursuivre. /sma


