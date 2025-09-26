Action en hommage au lynx Diego et contre les tirs de loups à Neuchâtel

Une douzaine de militants se sont mobilisés jeudi soir à Neuchâtel à l’appel du groupe Wolf ...
Action en hommage au lynx Diego et contre les tirs de loups à Neuchâtel

Une douzaine de militants se sont mobilisés jeudi soir à Neuchâtel à l’appel du groupe Wolf Army Swiss pour dénoncer les tirs contre les grands prédateurs et rendre hommage au lynx Diego, récemment abattu dans le canton.

L'appel de Wolf Army Swiss a rassemblé une douzaine de manifestants pour rendre hommage au lynx Diego récemment abattu dans le canton de Neuchâtel. L'appel de Wolf Army Swiss a rassemblé une douzaine de manifestants pour rendre hommage au lynx Diego récemment abattu dans le canton de Neuchâtel.

Une douzaine de personnes se sont réunies jeudi soir au rond-point de l’Avenue du Premier-Mars, à Neuchâtel. L’action, menée par le collectif Wolf Army Swiss, entendait défendre le loup et le lynx, tout en rendant hommage à Diego, le lynx récemment abattu dans le canton.

Autour du rond-point, les militants ont installé un enclos symbolique, scandé des slogans et imité des hurlements de loup. Des pancartes « Justice pour Diego » et « Non aux tirs des 4 loups » étaient visibles, tandis que le mot « Loup » était inscrit à la bombe rouge dégradable sur la chaussée. L’action s’est déroulée dans le calme, sans bloquer la circulation, en cohabitation avec les automobilistes ralentis par l’animation. Une pétition était également proposée à la signature. La Police neuchâteloise et la Sécurité publique étaient présentes, mais ont laissé la mobilisation se dérouler.

Après le rassemblement au rond-point, une seconde étape a eu lieu à Couvet, devant le bureau des garde-faune du canton de Neuchâtel. Les militants y ont mené une action symbolique d’affichage de slogans, visibles, mais réalisés sans aucune dégradation des locaux.

Grégory Del Torchio : « La cohabitation est la seule solution. »

Ecouter le son

Pour Grégory Del Torchio, porte-parole de Wolf Army Swiss, le but était de dénoncer « les décisions des autorités et leur communication » concernant la gestion du loup et du lynx. Selon lui, la voie à suivre est claire : « La seule solution, c’est la cohabitation. Cela passe par une protection optimale des troupeaux, la présence humaine, l’utilisation de chiens et le soutien de la Confédération aux éleveurs ».

Lui-même issu d’un milieu agricole, il dit comprendre la détresse des éleveurs : « De voir des bêtes mangées par des loups, ça me fend le cœur. Mais il faut accepter la communication et écouter les solutions qui existent pour réduire ces attaques. »


Maintenir la pression sur les autorités

Le photographe animalier Alain Prêtre, également présent, insiste sur la nécessité de maintenir la pression politique : « Le Conseil d’État persiste dans une voie sans issue, dangereuse et contre-productive. Elle ne fera qu’aggraver la prédation sur le bétail ».

Selon lui, un dialogue avec les autorités serait « tout bénéfice pour les loups, pour les éleveurs et pour le bétail ». À défaut, les militants entendent multiplier leurs actions, « de plus en plus nombreuses et spectaculaires », et poursuivent leurs patrouilles dans la vallée de la Brévine pour protéger les troupeaux.

Cette action fait suite à une première mobilisation le 17 septembre devant le château de Neuchâtel. Wolf Army Swiss annonce de nouvelles initiatives dans les prochaines semaines, notamment une grande manifestation samedi 27 septembre à Berne sur la Place fédérale, organisée conjointement avec d'autres associations de défense du loup en Suisse. /lph


