Casino-Grange Delux : une saison qui bouscule

Les spectateurs sont omniprésents tout au long du processus d’élaboration d’une nouvelle saison. Pour monter leur programme, les co-directrices des théâtres du Casino et de la Grande Delux au Locle vont regarder des spectacles avec ce troisième œil, celui du public.

Plaire à tout prix ou déstabiliser pour déstabiliser, ça n’est pas leur but. « C’est un équilibre à trouver là au milieu », expliquent Ophée Del Coso et Nathalie Schnegg. Des coups de cœurs, des spectacles qui les ont bouleversés, c’est de ça qu’est fait le programme des salles de la Mère commune.