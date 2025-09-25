Casino-Grange Delux : une saison qui bouscule

Les spectateurs sont omniprésents tout au long du processus d’élaboration d’une nouvelle saison. Pour monter leur programme, les co-directrices des théâtres du Casino et de la Grande Delux au Locle vont regarder des spectacles avec ce troisième œil, celui du public.
Plaire à tout prix ou déstabiliser pour déstabiliser, ça n’est pas leur but. « C’est un équilibre à trouver là au milieu », expliquent Ophée Del Coso et Nathalie Schnegg. Des coups de cœurs, des spectacles qui les ont bouleversés, c’est de ça qu’est fait le programme des salles de la Mère commune.
Les deux co-directrices : « Cette année, on a des pièces engagées. »
La nouvelle saison démarre le 26 septembre et s’égrainera jusqu’au printemps 2026, partagée entre théâtre, chanson et humour. Le Casino et la Grange Delux verront passer des têtes connues : Jacques Gamlin, Renan Luce, Arthur H ou encore Ariane Ascaride pour ne citer que ceux-ci. Les deux scènes locloises s’ouvrent aussi à des nouveaux venus et « pas mal d’acteurs romands ».
Ophée Del Coso : « Des petits bijoux qu’on a eu la chance de découvrir et qu’on se réjouit de partager. »
À défaut d’être une institution de création, le Casino Grange Delux peut et veut servir de point de relais pour les artistes suisses romands. L’occasion aussi de faire rayonner Le Locle au-delà de la région.
Les deux co-directrices : « C’est notre boulot aussi d’être un relai. »
Au Casino-Grange Delux, on prend soin des adultes et des enfants. Les salles mettent à disposition un service de baby-sitting gratuit pour les parents qui ont soif de culture. Pour les plus jeune, une date à retenir : le 17 janvier. Ce jour-là, la Grange Delux accueillera Malévolo, un conte musical et familial dès 5 ans. /jhi-cwi