Une hausse de 3,9% des primes d’assurance maladie à Neuchâtel

Le couperet est tombé. Les primes d’assurance maladie augmenteront de 3,9% dans le canton de Neuchâtel en 2026. Cela correspond à une variation de 16,80 francs. La hausse atteint 4,4% en moyenne nationale. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et l’Office fédéral de la santé publique ont présenté ces chiffres mardi après-midi.

Pour les adultes neuchâtelois, la prime moyenne de l'assurance obligatoire des soins (dès 26 ans) coûtera 15,70 francs de plus qu’en 2025 en raison d’une hausse de 3,1% et atteindra 529 francs. La situation sera un peu plus favorable pour les jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans, avec une hausse qui atteindra 2,9% en moyenne dans le canton et une prime qui s’élèvera à 364,50 francs, soit 10,40 francs supplémentaires. L’augmentation atteindra 3,6% en moyenne pour les enfants jusqu’à 18 ans, ce qui correspond à 4,60 francs de plus qu’en 2025 et à une prime de 135,2 francs.

À titre de comparaison, la hausse s’élevait à 4,6% dans le canton de Neuchâtel cette année par rapport à 2024 et à 6% au niveau national.