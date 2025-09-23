Une hausse de 3,9% des primes d’assurance maladie à Neuchâtel

Le couperet est tombé. Les primes d’assurance maladie augmenteront de 3,9% dans le canton de Neuchâtel en 2026. Cela correspond à une variation de 16,80 francs. La hausse atteint 4,4% en moyenne nationale. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et l’Office fédéral de la santé publique ont présenté ces chiffres mardi après-midi.
Pour les adultes neuchâtelois, la prime moyenne de l'assurance obligatoire des soins (dès 26 ans) coûtera 15,70 francs de plus qu’en 2025 en raison d’une hausse de 3,1% et atteindra 529 francs. La situation sera un peu plus favorable pour les jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans, avec une hausse qui atteindra 2,9% en moyenne dans le canton et une prime qui s’élèvera à 364,50 francs, soit 10,40 francs supplémentaires. L’augmentation atteindra 3,6% en moyenne pour les enfants jusqu’à 18 ans, ce qui correspond à 4,60 francs de plus qu’en 2025 et à une prime de 135,2 francs.
À titre de comparaison, la hausse s’élevait à 4,6% dans le canton de Neuchâtel cette année par rapport à 2024 et à 6% au niveau national.
De fortes disparités entre assureurs
Chez Assura, la prime d’assurance de base augmentera de 23,70 francs par rapport à 2025 pour les adultes qui ont une franchise de 300 francs, tout comme pour ceux qui en ont une de 2'500 francs, sans risque d’accidents. Pour ces mêmes catégories, les assurés de CSS sont mieux lotis avec une hausse qui s’élèvera à 9,30 francs. L’augmentation sera en revanche particulièrement salée pour ceux qui ont une franchise à 300 francs chez Sanitas dans ce modèle : ils devront débourser 51,70 francs de plus.
Pour les jeunes adultes, les primes pour l’assurance de base, avec risque d’accidents, augmenteront de 19,10 francs pour ceux qui ont une franchise à 300 francs et à 2'500 francs chez Assura. Au groupe Mutuel, la hausse est de 6,70 pour ces catégories. Chez Helsana, les jeunes adultes débourseront 17,60 francs de plus qu’en 2025.
Du côté des enfants, la prime d’assurance de base, avec risque d’accidents et une franchise à 0 franc, coûtera 5,70 de plus chez Assura pour une famille de deux enfants, par rapport à 2025. La hausse sera de 7,50 francs chez Visana et de 2,20 francs à la CSS pour ce même modèle.
Les Neuchâtelois ont toujours la quatrième prime la plus chère de Suisse
À l’échelle suisse, les Zougois peuvent avoir le sourire, car les primes d’assurance maladie baisseront chez eux de 14,7%, soit une économie de 45,60 francs.
En Romandie, ce sont les Genevois qui tirent leur épingle du jeu avec une augmentation de 3%. Avec 3,9%, Neuchâtel se situe en 7e position des cantons les moins mal lotis, aux côtés de Berne et d’Obwald qui occupent le même rang. Comme l’an dernier, les Neuchâtelois ont toutefois la quatrième prime d’assurance maladie la plus chère de Suisse, avec une moyenne de 446,40 francs. Seuls les citoyens du Tessin, de Genève et de Bâle-Ville payent davantage. C’est par ailleurs les Tessinois qui enregistrent la hausse la plus conséquente pour 2026 avec 7,1%, soit 33,20 francs supplémentaires.
À l’échelle nationale, la prime pour adultes atteindra 465,30 francs en moyenne l’an prochain, en hausse de 4,1%. Les jeunes adultes payeront en moyenne 326,30 francs, en augmentation de 4,2%. Finalement, les enfants verront leur prime croître de 4,9% en moyenne pour atteindre 122,50 francs.
Caritas tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme face à ces annonces, qui mettront encore davantage les ménages à bas revenus sous pression, selon l’organisation. Sur cinq ans, entre 2022 et 2026, les ménages suisses auront eu à digérer des hausses de 25% au total environ.
Les Neuchâtelois qui souhaitent changer de caisse maladie, de franchise ou de modèle d’assurance de base doivent envoyer leur courrier de résiliation à leur assurance actuelle d’ici au 30 novembre. La Confédération met à disposition un comparateur officiel de primes. /sbm-ats