Six médailles neuchâteloises aux SwissSkills 2025

Ils étaient 20 représentants du canton à se mesurer aux meilleurs professionnels du pays et sont six à être repartis avec une médaille. La 4e édition centralisée du festival des métiers rassemblait 150 professions à Bernexpo pendant quatre jours.

Rafael Viegas Fernandes, échafaudeur CFC, a décroché une médaille d’or dans sa discipline. (Photo : David Marchon) Rafael Viegas Fernandes, échafaudeur CFC, a décroché une médaille d’or dans sa discipline. (Photo : David Marchon)

La délégation neuchâteloise aux SwissSkills n’est pas rentrée bredouille. Depuis mercredi et jusqu’à samedi, plus de 150 métiers étaient représentés à Bernexpo, où près de 90 championnats se déroulaient simultanément. Les Neuchâtelois, présents au nombre de 20 à Berne, ont remporté six médailles.

Avec une d’or en menuiserie et une de bronze en ébénisterie, Augustin Mettraux monte à deux reprises sur le podium. Rafael Viegas Fernandes, échafaudeur CFC décroche également une médaille d’or. Sophora Challandes, fleuriste CFC, et Tom Triponney, dessinateur en construction microtechnique CFC, ressortent médaillés d’argent des compétitions 2025. Tom Auberson, caviste CFC, est médaillé de bronze.

Les SwissSkills proposent une immersion dans plus de 150 métiers accessibles grâce à l’apprentissage. Cette année, 2’000 élèves neuchâtelois de 11e année et 500 élèves du CPNE, accompagnés de leurs enseignants, ont pu découvrir ce salon des métiers national à Berne, communique la Chancellerie d’État ce dimanche. /comm-cde


