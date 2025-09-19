Les SwissSkills font briller les métiers professionnels à Berne

Une expérience avant tout

À 20 ans, Rosalinda Morchouane représente également les couleurs neuchâteloises en tant que logisticienne. Son engagement illustre la féminisation croissante de secteurs traditionnellement masculins et la modernisation des métiers techniques.

Si la postière de Boudry est consciente de la chance qu’elle a de participer aux championnats des métiers, elle relativise : « Je le prends pas trop comme une compétition, mais plus comme une expérience que j’acquière au fur et à mesure de la semaine. »

Pour ces vingt représentants neuchâtelois, l’expérience des SwissSkills dépasse largement le cadre de la compétition. Dans ces halles immenses où se côtoient menuisiers, cuisiniers, logisticiens et couturiers, ils découvrent la richesse et la diversité des métiers suisses. Une confrontation avec l’excellence nationale qui constitue un véritable défi dans leur carrière.

Au-delà des résultats, c’est surtout une expérience humaine unique qui marque un tournant dans leur parcours professionnel. L’occasion de mesurer leur niveau, d’échanger avec leurs pairs et de gagner en confiance. /lph