Les SwissSkills font briller les métiers professionnels à Berne

Une vingtaine de Neuchâteloises et Neuchâtelois participent cette semaine aux SwissSkills à Berne. Dans ce festival des métiers qui rassemble 150 professions, ils défendent les couleurs cantonales avec passion. Immersion à Bernexpo.
Cette semaine, les halles de Bernexpo se transforment en un véritable festival des métiers. Les SwissSkills, championnats suisses des professions, offrent une vitrine spectaculaire de la diversité de la formation professionnelle suisse. Depuis mercredi, plus de 150 métiers sont représentés dans ces gigantesques espaces, où près de 90 championnats se déroulent simultanément.
Dans ce ballet professionnel, on croise aussi bien des fleuristes minutieux que des logisticiens efficaces, des cavistes passionnés ou encore des dessinateurs en microtechnique précis. Une démonstration grandeur nature du savoir-faire suisse qui attire les écoles de tout le pays.
Notre reportage
Neuchâtel bien représenté avec une délégation de 20 participants
Le canton de Neuchâtel n’est pas en reste avec une délégation forte d’une vingtaine de participants. Parmi eux, des profils variés : certains en reconversion professionnelle, d’autres à l’aube de leur carrière. Mais tous partagent la même détermination et la fierté de montrer leur savoir-faire devant le public.
Sophora Challandes, fleuriste à Chézard-Saint-Martin, fait partie de ces talents neuchâtelois qui ont su se démarquer. Qualifiée pour la finale de son championnat, elle incarne cette nouvelle génération d’artisans passionnés qui perpétuent et renouvellent les traditions. Elle se réjouit de « voir d’autres métiers et rencontrer des personnes passionnées par leur métier » malgré un programme chargé de cinq jours de compétition.
De la cuisine à la microtechnique
Dans un tout autre registre, Thomas Martin vit une aventure particulièrement remarquable. À 43 ans, après plus de vingt années passées en cuisine, il a fait le choix de la reconversion professionnelle. Aujourd’hui apprenti dessinateur en construction microtechnique, il participe aux SwissSkills aux côtés de deux autres apprentis dans l’équipe Neuchâtel. Son parcours prouve qu’il n’y a pas d’âge pour se réinventer professionnellement.
« C’est très intense », avoue Thomas. « On doit réaliser des dessins techniques et chercher à résoudre des problèmes en faisant des conceptions », explique l’apprenti, ravi de pouvoir participer aux SwissSkills.
Une expérience avant tout
À 20 ans, Rosalinda Morchouane représente également les couleurs neuchâteloises en tant que logisticienne. Son engagement illustre la féminisation croissante de secteurs traditionnellement masculins et la modernisation des métiers techniques.
Si la postière de Boudry est consciente de la chance qu’elle a de participer aux championnats des métiers, elle relativise : « Je le prends pas trop comme une compétition, mais plus comme une expérience que j’acquière au fur et à mesure de la semaine. »
Pour ces vingt représentants neuchâtelois, l’expérience des SwissSkills dépasse largement le cadre de la compétition. Dans ces halles immenses où se côtoient menuisiers, cuisiniers, logisticiens et couturiers, ils découvrent la richesse et la diversité des métiers suisses. Une confrontation avec l’excellence nationale qui constitue un véritable défi dans leur carrière.
Au-delà des résultats, c’est surtout une expérience humaine unique qui marque un tournant dans leur parcours professionnel. L’occasion de mesurer leur niveau, d’échanger avec leurs pairs et de gagner en confiance. /lph