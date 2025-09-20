Laténa « surprise en bien » après ses Poutzdays 2025

Une trentaine de personnes se sont mobilisées ce samedi matin pour une matinée d’action de nettoyage dans la commune. Malgré quelques trouvailles surprenantes, les participants étaient généralement satisfaits de la quantité de déchets sauvages en baisse.
Un caleçon, une pelle ou des couches sales. Voici des exemples de butins surprenants récoltés par les participants au Poutzdays dans la commune de Laténa ce samedi matin. Ils étaient une trentaine à répondre à l’appel citoyen pour nettoyer les alentours du port de Saint-Blaise.
De manière générale, les équipes se disent « surprises en bien » face au nombre de déchets, en baisse en comparaison aux années précédentes. « Au vu du peu de déchets qu’on a eu, on remarque que des actions comme celles-ci portent leurs fruits », se réjouit le chef du service des infrastructures, Aurélien Karg.
Reportage au retour des équipes :
Le conseiller communal en charge des infrastructures et de l’environnement, Laurent Amez-Droz, estimait important de participer à l’opération nationale des « Clean-Up-Day » afin de protéger l’environnement. « C’est une action civique qui sensibilise aussi les habitants », précise-t-il. Toutefois, c’est avant tout des personnes déjà impliquées dans la politique de la commune qui se sont mobilisées pour cette opération, remarque Audrey Jaggi, collaboratrice administrative au service des infrastructures de Laténa.
Audrey Jaggi : « Des passants nous encourageaient. »
Mais les Poutzdays ne sont pas seulement une action de sensibilisation à l’environnement, c’est également l’occasion de partager un moment convivial et de renforcer les liens sociaux, affirme le Conseil communal dans un communiqué. « On termine par un apéro pour le côté sympathique et remercier les gens qui prennent de leur temps libre pour cette action », raconte Aurélien Karg, au retour des équipes.
Aurélien Karg : « C’est important d’avoir un effort solidaire. »
En plus de l’action citoyenne de ce samedi matin, c’est aussi la jeune génération qui s’est mobilisée. Vendredi 19 septembre sept classes de 3e à 6e année du collège de Vigner ont nettoyé les rives du lac. /cde