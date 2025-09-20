Laténa « surprise en bien » après ses Poutzdays 2025

Un caleçon, une pelle ou des couches sales. Voici des exemples de butins surprenants récoltés par les participants au Poutzdays dans la commune de Laténa ce samedi matin. Ils étaient une trentaine à répondre à l’appel citoyen pour nettoyer les alentours du port de Saint-Blaise.

De manière générale, les équipes se disent « surprises en bien » face au nombre de déchets, en baisse en comparaison aux années précédentes. « Au vu du peu de déchets qu’on a eu, on remarque que des actions comme celles-ci portent leurs fruits », se réjouit le chef du service des infrastructures, Aurélien Karg.