Le délégué culturel communal s’en va avant Capitale culturelle

Le délégué culturel de la Ville de La Chaux-de-Fonds se retire en pleine préparation de lcdf27. Marc Josserand souhaite explorer de « nouveaux horizons artistiques », lit-on dans un communiqué officiel. Il restera jusqu’à fin mars 2026 pour passer les dossiers. La Ville va maintenant lui chercher un successeur. Marc Josserand a « dynamisé la vie culturelle » et a été impliqué dans « de nombreux projets artistiques » comme la maison de la culture (Villa Numa) et le Centre de création helvétique des arts de la rue (Cchar). /comm-vco