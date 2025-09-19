Le délégué culturel communal s’en va avant Capitale culturelle

Marc Josserand souhaite « réorienter sa carrière », formule la Ville de La Chaux-de-Fonds dans un communiqué. Il restera jusqu’à fin mars 2026 pour passer les dossiers, notamment celui de lcdf27. Son successeur n’est pas encore connu.

Le délégué culturel de la Ville de La Chaux-de-Fonds se retire en pleine préparation de lcdf27. Marc Josserand souhaite explorer de « nouveaux horizons artistiques », lit-on dans un communiqué officiel. Il restera jusqu’à fin mars 2026 pour passer les dossiers. La Ville va maintenant lui chercher un successeur. Marc Josserand a « dynamisé la vie culturelle » et a été impliqué dans « de nombreux projets artistiques » comme la maison de la culture (Villa Numa) et le Centre de création helvétique des arts de la rue (Cchar). /comm-vco 


 

