Attention, montrer son abo du HCC ou de Xamax dans le bus ne suffit plus 

Aux fans du HCC et de Neuchâtel Xamax : il ne suffit plus de montrer votre abonnement de hockey ou de foot au contrôleur pour bénéficier des transports publics gratuits avant et après le match. Pour continuer de profiter de l’offre de transN, il faut désormais avoir téléchargé l’application FAIRTIQ. Un changement qui ne plaît pas aux utilisateurs.

En théorie, c’est simple : il suffit de télécharger l’application fairtiq, qui comme celle des CFF, facilite l’acquisition d’un titre de transport. Il faut ensuite insérer dans l’appli un code promotionnel obtenu sur le site internet de transN et… en voiture Simone ! « Il n’y a pas que des lignes transN [sur le trajet des fans], ce qui veut dire que l’ensemble des compagnies de transports peuvent être amenées à contrôler [les fans]. FAIRTIQ est justement connue par toutes ces compagnies, donc c’est bien plus simple », argumente Aline Odot, porte-parole de transN.

