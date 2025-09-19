Attention, montrer son abo du HCC ou de Xamax dans le bus ne suffit plus 

Aux fans du HCC et de Neuchâtel Xamax : il ne suffit plus de montrer votre abonnement de hockey ou de foot au contrôleur pour bénéficier des transports publics gratuits avant et après le match. Pour continuer de profiter de l’offre de transN, il faut désormais avoir téléchargé l’application FAIRTIQ. Un changement qui ne plaît pas aux utilisateurs.
En théorie, c’est simple : il suffit de télécharger l’application fairtiq, qui comme celle des CFF, facilite l’acquisition d’un titre de transport. Il faut ensuite insérer dans l’appli un code promotionnel obtenu sur le site internet de transN et… en voiture Simone ! « Il n’y a pas que des lignes transN [sur le trajet des fans], ce qui veut dire que l’ensemble des compagnies de transports peuvent être amenées à contrôler [les fans]. FAIRTIQ est justement connue par toutes ces compagnies, donc c’est bien plus simple », argumente Aline Odot, porte-parole de transN.
« Plus simple » pour les compagnies de transport, mais pas pour les passagers, comme expliqué plus haut. Et là où le nouveau système est vécu comme absurde, c’est qu’il oblige l’utilisateur à prendre le bus jusqu’à la patinoire ou au stade. Exemple : si la personne descend à la gare de La Chaux-de-Fonds, et ensuite prend l’ascenseur pour faire les 300 à 400 derniers mètres à pied, ce qui est l’option la plus rapide, eh bien FAIRTIQ détecte la supercherie et facture le trajet. Est-ce transN envisage d’assouplir ces conditions d’utilisation ? « C’est tout nouveau. On va évaluer et on verra des adaptations sont possibles, pertinentes et nécessaires », répond Aline Odot. A voir donc, en fonction aussi du retour des utilisateurs.
Il y a une deuxième raison qui a poussé transN à passer désormais par FAIRTIQ : « Cela permet d’avoir des statistiques d’utilisation de cette offre et cela peut doper la fréquentation de la ligne. Plus la ligne est fréquentée, plus elle a des chances d’être très bien desservie », explique la porte-parole de transN. Mais pour l’instant, il y a moins de billets gratuits que de tirs cadrés dans un match de Xamax… 13 personnes seulement ont voyagé gratuitement en transports publics sur les trois premières rencontres des « rouge et noir » à la Maladière cette saison. Et 12 fans du HCC ont bénéficié de l’offre lors du seul match des Abeilles à domicile.
TransN a tenu un stand à la Maladière et aux Mélèzes et publié des vidéos explicatives sur les réseaux sociaux. Xamax mentionne l’offre notamment dans ses newsletters. Mais visiblement, l’info n’est pas arrivée chez tout le monde... Et pourquoi les clubs n’adresseraient-ils pas une bonne vieille lettre explicative à leurs abonnés ? /vco