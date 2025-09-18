La Cardamone sauvée in extremis à Auvernier

Condamné à disparaître, le théâtre est sauvé in extremis. Grâce à l’intervention d’un habitant attaché au village, la salle de marionnettes poursuivra son aventure et ouvrira sa saison 2025-2026 dès novembre.
Coup de théâtre pour la Cardamone ! La petite salle d’Auvernier, spécialisée dans les spectacles de marionnettes depuis 1982, était condamnée à disparaître après la décision de la commune de Milvignes, en 2024, de mettre en vente l’immeuble qui l’abrite. Pour le comité, sans lieu, impossible de poursuivre l’aventure : le rideau devait tomber.
Mais une rencontre inattendue a bouleversé le destin du théâtre. Cet été, un habitant originaire du village, touché par la situation, a proposé à la commune de racheter le bâtiment. Surtout, il s’est engagé à maintenir la Cardamone dans ses murs avec un loyer raisonnable. Une offre qui a convaincu les autorités et redonné espoir aux bénévoles.
« Franchement, c’est un petit miracle », se réjouit Renée Knecht, présidente du comité. Grâce à ce sauvetage, l’équipe a pu relancer sa programmation et préparer la prochaine saison.
Renée Knecht : « C’était vraiment une rencontre inattendue et providentielle. »
La Cardamone, c’est avant tout un lieu pensé pour les enfants. « On fait le plein à chaque séance, c’est complet. Il y a une espèce de magie de voir tous ces enfants charmés rire ou sortir contents. On apporte un peu de rêve et je crois que c’est ce qui nous plaît à toutes, de faire ça », souligne Renée Knecht. Malgré l’ampleur du travail nécessaire pour chaque saison, l’équipe reste animée par la joie de transmettre ce moment de magie au jeune public.
La Cardamone lancera donc bel et bien sa saison 2025-2026. Premier rendez-vous le samedi 8 novembre avec le spectacle de marionnettes Maxime Loupiot, proposé à 14h et 16h. /lph