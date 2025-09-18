La Cardamone sauvée in extremis à Auvernier

Coup de théâtre pour la Cardamone ! La petite salle d’Auvernier, spécialisée dans les spectacles de marionnettes depuis 1982, était condamnée à disparaître après la décision de la commune de Milvignes, en 2024, de mettre en vente l’immeuble qui l’abrite. Pour le comité, sans lieu, impossible de poursuivre l’aventure : le rideau devait tomber.

Mais une rencontre inattendue a bouleversé le destin du théâtre. Cet été, un habitant originaire du village, touché par la situation, a proposé à la commune de racheter le bâtiment. Surtout, il s’est engagé à maintenir la Cardamone dans ses murs avec un loyer raisonnable. Une offre qui a convaincu les autorités et redonné espoir aux bénévoles.

« Franchement, c’est un petit miracle », se réjouit Renée Knecht, présidente du comité. Grâce à ce sauvetage, l’équipe a pu relancer sa programmation et préparer la prochaine saison.