Le projet « Univers » peut aller de l’avant

C’est un fait suffisamment rare pour être souligné : le projet de construction d’un nouveau bâtiment pour l’Université de Neuchâtel aux Jeunes-Rives n’a suscité aucune opposition. L’information émane de l’architecte cantonal adjoint Jean-Michel Deicher. Le projet « Univers » suit ainsi son cours. Le début des travaux pourrait se profiler pour le printemps prochain.

Le nouveau bâtiment abritera des salles de cours, un grand auditoire d’une capacité de 700 personnes, un learning center, des espaces administratifs et une cafétéria. /sbm