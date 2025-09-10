Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Micaela Reis dirigera l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes. Le Conseil d’administration de l’établissement communique ce mercredi la nomination d’une nouvelle directrice qui prendra ses responsabilités dès le 1er décembre prochain. Micaela Reis « compte plus de 15 ans d’expérience en gestion hôtelière en Suisse (…) et est titulaire d’un brevet fédéral de cheffe d’établissement, d’un master en gestion RH et d’un postgrade universitaire en gestion hôtelière » se réjouissent le Conseil d’administration et sa présidente Anouk Arbona.

Selon ces derniers, l’arrivée de la nouvelle directrice dans la région profitera à la commune de Val-de-Ruz, qui souhaite « renforcer l’attractivité de son territoire et l’activité touristique ».





Les travaux de rénovation de l’emblématique établissement du Val-de-ruz s’achèveront cette année et le site pourra accueillir ses premiers clients au printemps prochain. /comm-pch