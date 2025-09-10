Faciliter la prise en charge des permis de construire

Une nouvelle application pour traiter les demandes de permis de construire. Le Canton de Neuchâtel a annoncé ce mercredi dans un communiqué vouloir se doter d’un nouvel outil informatique pour cette tâche. Chaque année à Neuchâtel, entre 1'500 et 1'800 demandes sont traitées via notamment le logiciel Guichet unique, en place depuis 2014. « En matière d’informatique, le temps s’écoule rapidement, la technologie évolue et de nouvelles possibilités apparaissent ». Les autorités ont donc pour ambition de développer une nouvelle application. Pour ce faire, le Département du développement territorial et de l’environnement va procéder à une évaluation du traitement actuel des permis de construire, avec l’aide de l’association fribourgeoise EspaceSuisse. Les résultats sont attendus pour début 2026, précise le communiqué. Ce n’est qu’ensuite que l’élaboration de la nouvelle application pourra débuter. /comm-crb