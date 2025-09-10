Faciliter la prise en charge des permis de construire

Neuchâtel veut une nouvelle application pour le traitement des permis de construire. Depuis ...
Faciliter la prise en charge des permis de construire

Neuchâtel veut une nouvelle application pour le traitement des permis de construire. Depuis 2014, le Canton dispose d’un logiciel via le Guichet unique. Mais aux vues des évolutions numériques : « Il convient aujourd’hui de le remplacer », estiment les autorités.

Chaque année à Neuchâtel entre 1500 et 1800 demandes de permis de construire sont traitées. Photo libre de droit. Chaque année à Neuchâtel entre 1500 et 1800 demandes de permis de construire sont traitées. Photo libre de droit.

Une nouvelle application pour traiter les demandes de permis de construire. Le Canton de Neuchâtel a annoncé ce mercredi dans un communiqué vouloir se doter d’un nouvel outil informatique pour cette tâche. Chaque année à Neuchâtel, entre 1'500 et 1'800 demandes sont traitées via notamment le logiciel Guichet unique, en place depuis 2014. « En matière d’informatique, le temps s’écoule rapidement, la technologie évolue et de nouvelles possibilités apparaissent ». Les autorités ont donc pour ambition de développer une nouvelle application. Pour ce faire, le Département du développement territorial et de l’environnement va procéder à une évaluation du traitement actuel des permis de construire, avec l’aide de l’association fribourgeoise EspaceSuisse. Les résultats sont attendus pour début 2026, précise le communiqué. Ce n’est qu’ensuite que l’élaboration de la nouvelle application pourra débuter. /comm-crb


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Les travaux pour le tunnel ferroviaire de Gléresse continuent

Les travaux pour le tunnel ferroviaire de Gléresse continuent

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 10:19

Immersion dans l’anxiété

Immersion dans l’anxiété

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 10:10

Peines confirmées pour un trafic massif d'héroïne

Peines confirmées pour un trafic massif d'héroïne

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 09:53

Pascal Braichet, un homme de « projets » à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Pascal Braichet, un homme de « projets » à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 16:39

Articles les plus lus

Fusion chez les commerçants neuchâtelois

Fusion chez les commerçants neuchâtelois

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 10:24

Laure Gremion signe l’intervention artistique du bâtiment des Poudrières

Laure Gremion signe l’intervention artistique du bâtiment des Poudrières

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 11:50

« Les Experts » : Changer d’assurance, quand ?

« Les Experts » : Changer d’assurance, quand ?

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 13:40

Légère détente dans l’immobilier neuchâtelois

Légère détente dans l’immobilier neuchâtelois

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 15:50